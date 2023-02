Beppe Grillo “Mio figlio Ciro? Processo politico”/ “Ho fondato una mia Chiesa…”

Beppe Grillo torna sul palco e regala qualche colpo di scena. Alla prima assoluta del nuovo spettacolo “Io sono il peggiore“, si è fatto una domanda retorica davanti alla sala gremita: «Ho rovinato l’Italia?». Il fondatore del M5s ha spiegato che deve ancora capire chi è: «Sei un ex politico, un ex comico: me ne hanno dette di tutti i colori». Una crisi di identità che si trasforma in un’intervista in sala, un brain storming col pubblico, durante il quale se la prende con i giornalisti «stercorari». Ne ha anche per Luigi Di Maio, come riportato dal Corriere della Sera: «Una specie di tradimento, non lo chiamo nemmeno tradimento perché Giuda è stato socio di Gesù. Avevano una joint venture». Ma il bicchiere resta mezzo pieno: «Di Maio però ci ha permesso di rinascere con Conte, il mago di Oz».

Il garante del Movimento 5 Stelle ha annunciato poi la presenza dell’ex premier, arrivato in sala con Michele Gubitosa. Ma non erano gli unici presenti a rendere omaggio a Beppe Grillo: c’erano anche Roberto Fico, Tiziana Ciprini e il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, che «sarà fatto fuori a breve appena si accorgeranno che è valido». In merito ai risultati dei pentastellati, Beppe Grillo ha negato di essere deluso: «Ma no, ma no». Invece sul centrodestra ha fatto ironia: «Abbiamo l’unico partito di estrema destra che si chiama centrodestra. Succede solo da noi, in qualsiasi altro Paese lo chiamerebbero di estrema destra».

MIO FIGLIO CIRO A PROCESSO? HO MORTE DENTRO

Non poteva mancare un commento sul Festival di Sanremo 2023, «straordinario con questo Amadeus come Nicholson del Nido del cuculo li conduceva a liberarsi a essere felici. Fedez? Ha goduto». Su su Gino Paoli ha aggiunto: «Va sul palco a parlare di orge». Frecciata anche per Roberto Benigni: «Da una linguata al presidente della Repubblica con la Costituzione, l’incompiuta». Ma Beppe Grillo ha parlato anche del processo in cui tra gli altri è imputato suo figlio Ciro per violenza sessuale di gruppo: «A me fanno un processo politico sui figli. Sono sicuro di come andrà. Se fate i processi in tivù date anche le sentenze. Riesco anche a riderci un po’ sopra con la morte che ho dentro». Durante lo spettacolo, Beppe Grillo ha parlato anche dell’ultimo incontro con Dario Fo: «Ho quattro quadri dei tuoi. Se muori si alzano di prezzo?». Invece sull’intelligenza artificiale: «Quando deve essere arguta crolla». Poi ha confermato le indiscrezioni sull’altrovismo, quando ha affrontato il tema delicato di scienza e religione: «Perché non posso fare una mia religione? Ci sono un sacco di religioni che prendono l’8 per mille. Ho fondato una mia Chiesa, è su laltrove.com. Saremo una forza per conquistare l’8 per mille».

