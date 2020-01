BEPPE GRILLO RICEVE LAUREA HONORIS CAUSA DA UNIVERSITÀ MIAMI/ “Sono Dottor Elevato”

Arriva la laurea honoris causa in Antropologia per Beppe Grillo. A conferire l’attestato al comico genovese e fondatore del MoVimento 5 Stelle è stato la “World Humanistic University” con sede a Miami e a Quito in Ecuador. E’ stato lo stesso Beppe Grillo ad annunciarlo con un apposito post su Facebook intitolato “Il Dottor Elevato”, in riferimento alla definizione che lo stesso Grillo diede di sé in tempi non sospetti in relazione al suo ruolo all’interno della comunità pentastellata. Queste le parole con cui Grillo ha aperto il suo intervento sul social: “Con un velo di commozione ieri ho ricevuto la Laurea Honoris Causa in Antropologia. La “World Humanistic University” con sede a Miami e a Quito in Ecuador, mi ha conferito la laurea e un dottorato di ricerca in “Human Sciences”.

BEPPE GRILLO RICEVE LAUREA HONORIS CAUSA IN ANTROPOLOGIA

Beppe Grillo ha proseguito il suo post su Facebook indirizzando vari ringraziamenti per i titoli di studio ricevuti: “Ringrazio il Rettore dell’Università, la Prof.ssa Carmina De La Torre e il Presidente dell’Università, il Prof. Henry Soria, nonché l’ex Console Generale dell’Ecuador in Italia, la Prof.ssa Narcisa Soria e il Prof. Stefano Rimoli, presenti alla cerimonia di consegna”. Ma quali sono le motivazioni che hanno portato l’ateneo a premiare Beppe Grillo? Negli attestati pubblicati dal Garante M5s si legge che Grillo ha meritato la laurea honoris causa in Antropologia e il dottorato di ricerca in Human Sciences per “il notevole servizio reso all’umanità incentrato sull’aiutare il prossimo con un grande senso di fratellanza, giustizia, equità e umanità” e “in virtù del suo impegno in sostegno dell’educazione e per la leadership esercitata nell’ambito dei servizi sociali e dello sviluppo sostenibile”.

