Beppe Grillo si riprende M5s/ Mercoledì incontra Virginia Raggi? I temi sul tavolo

La politica italiana sta per registrare il ritorno in pista di Beppe Grillo. Non che il Garante del Movimento 5 Stelle fosse del tutto uscito dalle dinamiche amministrative, ma indubbiamente, rispetto agli esordi del suo partito, la sua posizione si era fatta via via sempre più defilata. Tuttavia, la situazione attuale l’ha spinto a scendere nuovamente in campo per provare a ripristinare l’armonia originaria: una volontà che si traduce in una trasferta a Roma che l’ex comico affronterà questa settimana, come riferito da “Il Messaggero”, per mettere un po’ d’ordine fra le mille problematiche che permeano il partito pentastellato. Alcuni esempi? Il patto di potere in bilico fra Luigi Di Maio e Paola Taverna, le ambizioni di Alessandro Di Battista, la rivolta interna contro Casaleggio. Ecco perché Beppe Grillo, ora come non mai, ha deciso di prendere il toro per le corna e provare a rendere più placide le acque di un mare decisamente agitato e reso ancor più mosso dagli scricchiolii del Governo Conte, imperniato proprio sull’alleanza tra il M5S e il Partito Democratico, e dall’imminenza delle elezioni regionali (settembre). La testata giornalistica romana spiega però che non è tutto: Grillo infatti ha, tra gli obiettivi della sua missione capitolina, un incontro con Virginia Raggi per confermare la sua ricandidatura alla poltrona di sindaco della Città Eterna.



