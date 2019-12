Beppe Iachini nuovo allenatore Fiorentina/ Ecco l’erede di Montella: “C’è l’accordo”

Beppe Iachini sarà il nuovo allenatore della Fiorentina: la dirigenza viola ha scelto l’ex Empoli e Sassuolo per sostituire Vincenzo Montella, esonerato dopo il pesante ko casalingo per 1-4 contro la Roma di Paulo Fonseca. Il classe 1964 ha scavalcato Laurent Blanc nelle gerarchie della società gigliata: come riportano i colleghi di Sky Sport, la decisione del club è arrivata negli ultimi minuti e a breve sarà comunicata ufficialmente. Ricordiamo che la dirigenza fiorentina aveva valutato anche i profili di Davide Nicola, Luciano Spalletti e Davide Ballardini. Per quanto riguarda il contratto, il team mercato e l’entourage del tecnico di Ascoli Piceno hanno trovato l’accordo sulla base di un contratto di 18 mesi, con penale prevista in caso di risoluzione anticipata. Ricordiamo che Iachini vanta un passato da calciatore con la maglia viola: 126 presenze e 2 gol tra il 1989 e il 1994.

BEPPE IACHINI NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA: ATTESA LA NOTA UFFICIALE

Conferme sulla durata del contratto giunte anche da Tuttosport: Beppe Iachini non firmerà fino al 30 giugno 2020, bensì fino al 30 giugno 2021. Ma c’è di più: secondo il quotidiano torinese, per il tecnico sarebbe pronto un incarico all’interno del club al termine di questa stagione, seppur il ruolo non sia stato ancora ben identificato. Tra i primi ad accogliere il nuovo tecnico gigliato il sindaco di Firenze Dario Nardella, ecco le sue parole ai microfoni di Firenze Viola: «Gli faccio l’in bocca al lupo, è una persona che tutti i fiorentini conoscono molto bene. Non posso dare un giudizio tecnico ma mi sembra una persona molto seria e tenace. In campo aveva queste caratteristiche e spero che le possa trasmettere anche dalla panchina».

