Beppe Menegatti, addio struggente alla moglie Carla Fracci/ “É troppo triste…”

Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci, rompe il silenzio e, ai microfoni de La Repubblica, rilascia le prime dichiarazioni dopo la morte della moglie, scomparsa a 84 anni dopo aver combattuto contro la malattia. Tutto il mondo sta esprimendo cordoglio per la scomparsa della regina della danza, capace con la sua grazia ed eleganza di arrivare al cuore di tutti. Il marito Beppe Menegatti con cui aveva condiviso tutta la sua vita, lavorando anche insieme, non nasconde il dolore che sta provando in questo momento. Ad aiutarlo c’è il figlio Francesco e i nipoti. “Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo”, ha raccontato alla Repubblica.

Le parole di Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci

Carla Fracci, durante la sua lunga e straordinaria carriera, ha danzato in tutto il mondo ed oggi che è venuta a mancare, il marito Beppe Menegatti sta ricevendo messaggi di cordoglio da ogni angolo del pianeta. Per il marito di Carla Fracci, tuttavia, non è facile rispondere alle innumerevoli telefonate e, ai microfoni della Repubblica, confessa di aver spento il telefono per poter affrontare il suo dolore solo con la famiglia. “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato”, ha raccontato colui che, per quasi 70 anni, è stato il grande amore di Carla Fracci.

