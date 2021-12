Beppe Menegatti, marito Carla Fracci/ Galeotto il teatro: colpo di fulmine mentre…

Il regista Beppe Menegatti è stato sposato con l’indimenticabile étoile Carla Fracci. I due si sono conosciuti negli anni cinquanta, quando lei aveva solo diciotto anni. Punto di “incontro” per la coppia fu la passione per il teatro, infatti i loro sguardi si incrociarono per la prima volta mentre la ballerina si stava esercitando alla Scala di Milano. A quei tempi Beppe Menegatti era l’aiuto regista del celebre Luchino Visconti.

Da quel momento Carla Fracci e Beppe Menegatti hanno dato vita ad una storia d’amore straordinaria e non si sono più lasciati. “Ci amiamo come il primo giorno, e si discute anche come il primo giorno”, aveva raccontato l’étoile in una bella intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. Dalla loro relazione l’arrivo di un figlio, Francesco Menegatti, nel 1969, diventato poi un importante architetto e docente.

Beppe Menegatti, il dolore immenso per la morte della moglie Carla Fracci

Beppe Menegatti e Carla Fracci hanno condiviso una vita insieme, collezionando ricordi indelebili e momenti magici. Quando la signora della danza è scomparsa, lo sguardo e l’animo della sua dolce metà si sono svuotati senza via di ritorno. “Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo”, le parole addolorate del classe 1929, nel giorno della morte della sua amata Carla.

Per alleviare il dolore, il regista era arrivato al punto di spegnere il telefono e isolarsi per un po’. Ma il mondo stava già riversando sulla moglie un’ondata di amore: “Non resisto emotivamente“, aveva raccontato commosso Menegatti. “Ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato”.

