Beppe Menegatti, marito Carla Fracci/ L’appoggio a Ennio Morricone per…

Beppe Menegatti è il marito di Carla Fracci e ormai tutti gli ammiratori della nota etoile lo sanno fin troppo bene. I due hanno una voce sola: negli anni, hanno dimostrato di essere in sintonia su più fronti. Soprattutto quando si parla di mascherine e danza, un connubio che la Fracci vede impossibile. “Impossibile danzare con le mascherine“, ha detto ad Adknronos pochi giorni fa, “impossibile danzare ‘a distanza’. Non sono assolutamente d’accordo. Per il momento, a mio avviso, dobbiamo solo aspettare. Troppi morti, troppi contagi, troppa imprudenza soprattutto da parte di alcuni giovani”. Dello stesso avviso anche il marito Menegatti, che ha sottolineato come le mascherine possano essere previste tutt’al più a teatro. Ciò non toglie tuttavia che ogni professionista, secondo il regista, deve comunque allenarsi fisicamente e dal punto di vista del respiro per poter indossare la mascherina anche durante le esibizioni. “Una preparazione specifica per poter recitare, cantare con una sorta di impedimento”, ha aggiunto, “Servono nuovi compositori, nuovi autori teatrali. Ad oggi, comunque, la vedo ancora impossibile”.

Beppe Menegatti, marito Carla Fracci: una petizione per tornare in scena

Beppe Menegatti è a sostegno del mondo dello spettacolo e questo non è di certo un colpo di scena. Il famoso regista e marito di Carla Fracci ha scelto di prendere posizione e firmare una richiesta di Ennio Morricone e altri artisti del settore per poter ritornare presto in scena. Una posizione un po’ più tenera rispetto alle azioni intraprese da Menegatti appena lo scorso aprile, quando ha raccomandato a tutti di non mollare la presa e ricominciare a lavorare perchè la danza continui ad essere un “Avamposto di moralità”. L’intento del regista infatti è di ottenere un aiuto da parte dello Stato per l’intero settore. Soprattutto alla luce di tante scuole di danza private che dovranno affrontare difficoltà maggiori durante la riapertura e nei mesi successivi. Un appello che ha raccolto diversi nomi importanti dello spettacolo italiano e che per adesso sembra essere rimasto senza risposta. Oggi, lunedì 25 maggio 2020, Carla Fracci sarà invece una delle ospiti che vedremo in Facciamo che io ero… un’altra volta, il meglio del programma di Virginia Raffaele che andrà in onda nella prima serata di Rai 2. Un momento per vedere la ballerina in veste inedita, nonchè grazie all’imitazione della padrona di casa.



