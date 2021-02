Beppe Modenese, chi è?/ Il primo ministro italiano della moda che inventò la Fashion Week

Chi è Beppe Modense?

Beppe Modenese è morto a Milano il 21 novembre 2020. La rivista statunitense Women’s Wear Daily nel 1983 lo aveva definito “Italy’s prime minister of fashion”, il primo ministro italiano della moda. Giuseppe Modenese, detto Beppe, era nato il 26 novembre 1929 ad Alba, terzo di quattro fratelli di una famiglia borghese che aveva una piccola industria di cioccolata. Si iscrisse a economia e commercio a Torino, ma abbandonò presto l’università. Esordì nel mondo della moda, a 22 anni, al fianco del marchese Giovanni Battista “Bista” Giorgini, organizzatore della prima sfilata di moda italiana alla Sala Bianca di Firenze nel 1952. Negli anni Settanta con un gruppo creativi – tra cui Missoni, Krizia e Walter Albini – decise di staccarsi dalle manifestazione fiorentine di Giorgini per andare a Milano e dare vita alla passerella milanese: “Tutti in cuor loro volevano essere i primi della classe. Ma il 3 ottobre 1979 fu il vero inizio della moda a Milano: in calendario c’erano 19 nomi e tre giornate di défilé”, ricorda Marie Claire.

Beppe Modense: l’uomo che ha inventato la Fashion Week

Tra gli stilisti che lanciò ci furono anche, nel 1984, Dolce&Gabbana. Di Coco Chanel, per la quale curò una sfilata a Mosca nel 1967, diceva “una signora molto esigente ma di gusto strepitoso“. Modenese inventò il concetto di Fashion Week e dal 1988 fino alla sua morte è stato presidente onorario della Camera della Moda. Nel 1994 gli è stato conferito l’Ambrogino d’Oro dalla città di Milano. Sempre in prima fila alle sfilate, Beppe Modenese indossava sempre completi doppiopetto e le immancabili calze rosse vermiglio “porte-bonheur”, che cominciò a indossare dopo che il pittore e amico Balthus gliene aveva regalate un paio. Nella serie tv “Made in Italy”, Beppe Modenese è interpretato da Bebo Storti:”Ero più carino, all’epoca. Tu te lo ricordi, vero?”, aveva chiesto con ironia all’amico Antonio Mancinelli.



