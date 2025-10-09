A La vita in diretta si torna sul giallo di Beppe Pedrazzini, 77enne morto e poi gettato in un pozzo da figlia e genero: cosa sta emergendo

Il caso di Beppe Pedrazzini a La vita in diretta, il povero anziano di 77 anni che, dopo la morte, venne gettato nel pozzo. Agli arresti vi sono la figlia, Silvia Pedrazzini, e il suo compagno, Riccardo Guida, condannati a 12 anni di carcere, dopo che il 77enne venne ritrovato senza vita, appunto, in un pozzo situato nei pressi dell’abitazione dove viveva assieme alla moglie, in provincia di Reggio Emilia.

Dopo i due gradi di giudizio che hanno confermato le responsabilità dei due coniugi, si attende solo la Cassazione, che dovrà confermare o meno le pene. In parallelo, è in corso anche un processo ai danni di Marta Ghilardini, la vedova di Beppe Pedrazzini, accusata di gravi reati, fra cui soppressione di cadavere, sequestro di persona, ma anche maltrattamenti aggravati e truffa ai danni dello Stato, avendo continuato a percepire la pensione. La donna si è sempre dichiarata estranea a questa vicenda, ma le due sorelle della vittima, sentite ieri da La vita in diretta su Rai Uno, la pensano diversamente e si dicono certe che anche lei sia coinvolta.

“Continua a dire che non c’entra, dava sempre la colpa a figlia e genero” – racconta Luciana, una delle due sorelle – “Chi era presente all’udienza non può non dire che non fosse bugiarda – ha proseguito – la bugia peggiore? Che quando è morto mio fratello era lì a curarlo, ma io non ci credo. Ha contribuito a mettere nel pozzo mio fratello Beppe? Credo di sì. Le avrei voluto dire di mettersi una mano sul cuore, ma purtroppo non si può, perché non ce l’ha”.

BEPPE PEDRAZZINI, LA SORELLA: “NON SI PUO’ DESCRIVERE IL DOLORE”

Così invece Floriana, l’altra sorella: “Siamo tutti stressati, è un dolore che non si può far capire a un’altra persona. Nostro fratello non era ammalato; si è ammalato quando l’hanno segregato, poi è morto e l’hanno buttato nel pozzo. Una cosa così la fa solo chi è senza anima e senza cuore. Lei non ha trattato suo marito come una moglie, altrimenti doveva difenderlo. Deve dirci, una volta per tutte, come è morto Beppe, vogliamo sapere solo questo”.

Quindi ha proseguito e ribadito: “Non si può spiegare a un’altra persona quello che proviamo noi. Tutte le volte riviviamo la morte di Beppe; una volta per tutte vogliamo sapere cosa è successo. Abbiamo fiducia nella giustizia, nell’avvocato e in tutti quelli che hanno lavorato per noi: devono lavorare ancora per arrivare alla fine di questo calvario che abbiamo sempre. Non ci sta più bene, abbiamo cambiato carattere, non c’è niente da fare, è troppo grosso ciò che stiamo vivendo, non si riesce a raccontarlo. Che cosa ci è capitato? Siamo in un vortice e speriamo di uscirne fuori. Prego che la giustizia faccia il suo lavoro, lo spero con tutta me stessa”.



BEPPE PEDRAZZINI, LA SORELLA: “L’ULTIMA VOLTA CHE L’HO SENTITO…”

Quindi ha aggiunto: “Tutto è successo a gennaio 2022: l’ultima volta che ho sentito Beppe è stato il 14 gennaio, mentre le mie sorelle il 30 e il 31. L’abbiamo visto io e Luciana a Cuore di Toano il 7 dicembre 2021. Gennaio 2022: le sue parole, e poi più niente. Ma l’abbiamo sempre cercato, di continuo, e non rispondevano”. Beppe Pedrazzini è rimasto rinchiuso in un pozzo quindi per circa cinque mesi, tenendo conto degli ultimi contatti e del ritrovamento risalente a maggio di quell’anno: una vicenda decisamente macabra che speriamo possa trovare la parola “fine” nel più breve tempo possibile.

Ricordiamo che tutte le persone accusate continuano a professarsi innocenti. Ma allora, Beppe Pedrazzini come ci è finito nel pozzo? Se anche fosse caduto accidentalmente, perché nessuno ha denunciato la sua scomparsa? Troppe cose non tornano, e il forte sospetto dei giudici – come del resto confermato da due gradi di giudizio – è che i due condannati volessero vivere con la pensione del 77enne: resterà da capire se anche la moglie avrà avuto un ruolo.