Conosciuto come Beppe Severgnini, il giornalista, opinionista nonché conduttore televisivo è uno dei personaggi più conosciuti e apprezzati del mondo della cultura. Si tratta infatti di un professionista colto e particolarmente istruito, noto anche per essere editorialista del Corriere della Sera dal 1995, oltre che corrispondente, in Italia, sia per il The Economist che per il New York Times. Insomma, una mente e una penna eccezionali quelli di Beppe Severginini, nato a Crema da papà notaio e mamma savalinga. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza, cominciando però molto presto la sua carriera nel mondo del giornalismo.

Durante gli anni del regime comunista, Beppe Severgnini è stato anche corrispondente in vari Paesi dell’Europa dell’Est e dell’Asia, comprese Russia e Cina. Non solo economia e politica nella sua vita professionale: Beppe è infatti un grande tifoso dell’Inter e per questa ragione non disdegna neppure lo scrivere di sport. Dal 2001 al 2011 è stato infatti collaborazione de La Gazzetta dello Sport, curando alcune rubriche. All’estero, invece, oltre che con i giornali già citati, ha collaborato anche con The Sunday Times e con il Financial Times. Una carriera di tutto rispetto, dunque, per il giornalista.

Beppe Severgnini, chi è: la carriera come scrittore e conduttore

Non solo giornalista. Beppe Severgnini ha scritto anche una serie di libri nei quali ha affrontato argomenti differenti che vanno dalla politica, all’economia fino allo sport. Tanti, infatti, i libri scritti dalla sua penna, anche a tema calcistico: numerosi sono stati quelli che raccontano le imprese sportive dell’Inter, la sua squadra del cuore. In tv, invece, Beppe Severgnini è stato volto della BBC e di Channel 4 in Gran Bretagna, mentre in Italia ha collaborato con Sky TG24 e Sky Sport, mentre dal 2011 è un ospite fisso e opinionista di Otto e mezzo su La7, di Lilli Gruber.