Beppe Severgnini, chi è?/ “Una vita serena” con la moglie Ortensia Marazzi

Beppe Severgnini è l’ospite di Amadeus della puntata de Il Soliti Ignoti del 26 maggio 2021. Celebre e apprezzato giornalista, è da lungo tempo editorialista del Corriere della sera, è stato il corrispondente in Italia del The Economist dal 1996 fino al 2003 e ancora a Londra per Il Giornale di Indro Montanelli. Oltre ad essere un apprezzato giornalista è anche uno scrittore molto prolifico. Tanti best-seller protano la sua firma, per citarne alcuni: Inglesi, Manuale dell’uomo domestico, L’inglese. Lezioni Semiserie, Italiani si diventa. E ancota: Italiani con valigia, Un italiano in America e Manuale dell’imperfetto viaggiatore. Severgnini però è anche un volto televisivo: è spesso ospite in talk show a titolo di opiniuonista su temi di attualità e politica.

Luca Cenerelli, Uomini e Donne/ Dopo l'addio ad Elisabetta, nuove dame per lui?

Beppe Severgnini, vita privata: la moglie Ortensia e il figlio Antonio

Se la carriera giornalistica e di scrittore è dunque ben nota, non è altrettanto esposta la sua vita privata. Beppe Severgnini è un uomo piuttosto riservato, infatti, quando si parla di affetti e quotidianità Ciò che sappiamo di questa sfera più privata della sua vita è che il giornalista è sposato con Ortensia Marazzi, autrice di “Londra 1:12.000” e ragazzo di nome Antonio. Sono inoltre appassionati di animali, hanno infatti un gatto di nome Priscilla.

LEGGI ANCHE:

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto/ “Dopo Uomini e Donne andiamo a convivere”Giuseppe Picone: “Carla Fracci mamma della danza”/ Biagiotti: "Incredibile e umile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA