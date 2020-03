Beppe Vessicchio assente ad Amici 2020/ Perché? “Problemi ad un ginocchio”

La nuova puntata del serale di Amici 2020 si apre con uno spiacevole annuncio da parte di Maria De Filippi. La conduttrice saluta i professori, la giuria ma quando arriva alla Var annuncia che c’è un assente: Beppe Vessicchio. Al suo posto, al fianco di Luciano Cannito, c’è un altro noto maestro, Adriano Pennino. L’assenza di Vessicchio è dovuta ad un problema fisico, la De Filippi infatti parla di “problema ad un ginocchio”. Nessun allarme, quindi, è molto probabile che l’assenza del maestro non si protrarrà oltre la puntata di questa sera.

Beppe Vessicchio assente al serale di Amici 2020: tornerà per la semifinale?

Beppe Vessicchio salta la quarta puntata del serale di Amici 2020 per un problema al ginocchio. Il maestro seguirà dunque lo show da casa, pronto però a tornare in Var ad affiancare Cannito già dalla prossima puntata, che per i ragazzi rimasti in gara sarà la semifinale. L’altra assente della serata è Loredana Berté che, anche stavolta, non può essere in studio a causa del Coronavirus. La cantante è infatti a Milano e questa settimana viene sostituita da una nota conduttrice nonché grande fan del programma della De Filippi: Alessia Marcuzzi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA