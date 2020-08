Beppe Vessicchio fan di Diletta Leotta/ Foto da sirenetta, lui: “Guarda che mare…”

Diletta Leotta continua le sue vacanze in Sardegna. La giornalista regala ai fan scatti giornalieri che la immortalano in vari momenti del suo soggiorno estivo assieme alle amiche. L’ultimo di questi scatti è subacqueo: la Leotta è immersa in un mare turchese e sembra quasi una sirenetta. Uno scatto che ha conquistato, come sempre accade, tantissimi like e commenti entusiasti. A sorprendere però è stato quello del maestro Beppe Vessicchio. Anche lui è infatti uno dei fan della Leotta e, di fronte allo scatto subacqueo, ha lasciato anche un commento alla giornalista: “Guarda che mare”, ha infatti scritto. “Grande Vessicchio!”, “Vessicchio uno di noi”, “Maestro bomber” sono solo alcuni dei commenti in risposta ricevuti dai fan della Leotta.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, vicini ma lontani…

E se anche Beppe Vessicchio sembra ammirare la bellezza di Diletta Leotta, oltre che del mare della Sardegna, Daniele Scardina rimane nelle vicinanze. Anche l’ex della Leotta è volato in terra sarda per vacanza, e c’è chi dice che il vero obiettivo sia proprio riavvicinarsi alla giornalista e riconquistarla. Di fatto non arrivano nuovi aggiornamenti in merito alla loro storia dalla partenza di Toretto per la Sardegna. Che si siano incontrati e abbiano dunque avuto modo di discutere? Le ultime parole in merito sono state della Leotta che ha parlato di periodo delicato: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social.– così ha poi chiuso l’argomento dichiarando – Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”.

