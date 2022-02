Beppe Vessicchio presente a Sanremo 2022?/ “Negativo al Covid, provo a farcela…”

Il maestro Beppe Vessicchio ci sarà al Festival di Sanremo 2022? È purtroppo ancora un mistero. Prima dell’inizio della kermesse ligure, infatti, è risultato positivo al Covid-19, tanto che in molti hanno temuto di doversi rassegnare alla sua assenza. Lunedì, invece, la lieta notizia: l’ultimo tampone a cui si è sottoposto è risultato negativo. Ciò non è bastato, però, a portarlo sul palco dell’Ariston, dato che nelle prime tre serate non è apparso. I telespettatori si sono allarmati e si chiedono il perché.

Perché Beppe Vessicchio non c'è a Sanremo 2022/ "Non si è ancora ripreso dal Covid"

Neppure dalle parole del diretto interessato arrivano certezze. “Sto bene da giorni, l’unico problema è che mi sono negativizzato soltanto ieri”, ha dichiarato all’Agi spiegando la sua assenza sul palco in queste serate del Festival. Molto amato dal pubblico, il direttore d’orchestra ha voluto rassicurare i fan, spiegando di aver risolto le pratiche burocratiche necessarie per partecipare a Sanremo. “Oggi provo a raggiungere Sanremo, e spero proprio di poter salire anche io questa sera sul palco del Teatro Ariston”, ha aggiunto Beppe Vessicchio, lasciando questo velo di incertezza.

Beppe Vessicchio, incubo Covid e il percorso con Le Vibrazioni/ “Sanremo? Per me è come una festa comandata"

Sanremo 2022, Beppe Vessicchio ci sarà? Le Vibrazioni rispondono

Il direttore d’orchestra, in questa edizione della celebre competizione, avrebbe dovuto accompagnare Le Vibrazioni sulle note del brano “Tantissimo”, ma finora di lui non c’è stata alcuna traccia. A sostituirlo, piuttosto, nella seconda e nella terza serata è stato il maestro Leonardo de Amicis. A spiegare i motivi dell’assenza di Beppe Vessicchio, intanto, è stata anche la band. “Il maestro si è negativizzato ma dal Covid ha purtroppo avuto una grossa mazzata, speriamo possa esserci per la serata di venerdì delle cover, per il brano Live and Let die ha fatto un lavoro magistrale”, queste le dichiarazioni rilasciate dai componenti de Le Vibrazioni in merito all’assenza di Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo 2022 nel corso di un’intervista a La Repubblica. Il direttore orchestra, dunque, è guarito, ma non sta ancora bene.

Alexa candida Beppe Vessicchio al Quirinale/ "Da lunedì che mi chiamano tutti"

La speranza, ad ogni modo, è che possa calcare il palco dell’Ariston questa sera o quantomeno in occasione della finale. Ad anticipare quanto rivelato dalla band, intanto, era stato anche il giornalista Massimo Galantino, che segue la kermesse da vicino: “Beppe Vessicchio ha dovuto dare ancora forfait per la prima uscita de Le Vibrazioni questa sera. Nonostante sia tornato negativo al covid, non sta bene. Potrebbe rientrare non prima di venerdì, per la serata delle cover“, aveva scritto su Twitter.



© RIPRODUZIONE RISERVATA