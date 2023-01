Beppe Vessicchio/ “Sanremo? Elio voleva arrivare ultimo”, e sull’assenza all’Ariston

Fra i grandi ospiti di ieri della puntata di Che Tempo Che fa, consueto show della domenica sera di Fabio Fazio, vi era anche Beppe Vessicchio. Il maestro barbuto, amatissimo dal grande pubblico, ha fatto capolino nello studio mentre il conduttore stava intervistando Elio, degli Elio e le storie tese. Forse non tutti si ricordano che fu proprio Beppe Vessicchio a dirigere il gruppo lombardo durante la prima storica partecipazione al Festival di Sanremo con La Terra dei Cachi: “Ho diretto quattro volte al festival Elio e le Storie tese – ha svelato Beppe Vessicchio – e mi ricordo che la prima volta che ci siamo incontrati, proprio nell’anno de La terra dei Cachi Elio mi disse serio: ‘noi ci siamo dati un grande obiettivo: vogliamo arrivare ultimi!’ E non scherzava! Volevano in un certo senso ‘superare’ i penultimi posti di Vasco Rossi e Zucchero”.

Peccato però che le cose andarono diversamente visto che il gruppo sfiorò addirittura la vittoria, concludendo la kermesse musicale al secondo posto, dietro solamente a Ron con “Vorrei incontrarti fra cent’anni”. Beppe Bessicchio ha voluto poi sottolineare ciò che ama degli Elio e le storie tese: “In inglese suonare si dice ‘to play’, come giocare, e loro fanno musica esattamente con questa accezione, come un bellissimo gioco”.

BEPPE VESSICCHIO, L’ASSENZA A SANREMO 2023: IL COMMENTO DI ELIO

Un incontro che ha lasciato il segno anche ad Elio e le storie tese, che ha proposito dell’assenza di Beppe Vessicchio a Sanremo 2023 ha piegato: “Un Sanremo senza Vessicchio non è un buon segno, è come quando scompaiono le lucciole e sai che c’è inquinamento dell’aria”.

Recentemente, intervistato dal quotidiano La Stampa, era stato lo stesso direttore d’orchestra ad annunciare la sua assenza all’Ariston: “Al Festival non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara”. Ciò comunque non significa che Vessicchio non seguirà Sanremo, anzi, assieme alla TikToker Shinhai Ventura, condurrà ‘Italian do Hits better’, formato di Amazon Music attraverso cui verranno intervistati i cantanti in gara: “I cantanti si racconteranno a mie e io racconterò a loro il Festival che ho vissuto con gli aneddoti e ricordo dei miei momenti più speciali”.

