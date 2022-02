Beppe Vessicchio sarà a Sanremo 2022?/ “Sono negativo dal Covid”

Beppe Vessicchio sarà al Festival di Sanremo 2022 oppure no? Il direttore d’orchestra si è ammalato di Covid-19 e in tantissimi sui social si stanno domandando se riuscirà a recuperare oppure no per essere tra i protagonisti della kermesse canora italiana. Proprio in queste ore è arrivata la notizia che in tanti volevano sentire: Vessicchio è guarito dal Covid-19 ed è pronto a salire sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per dirigere la band de Le Vibrazioni. La conferma è arrivata dal diretto interessato intervento durante il programma Non stop news su RTL 102.5: “penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco di Sanremo perché ho un rapporto produttivo con Le vibrazioni. Questa mattina lo posso dire, ieri mattina non l’avrei saputo”.

Durante la seconda serata di Sanremo 2022, Beppe Vessicchio dirige Le Vibrazioni di Francesco Sarcina che tornano in gara con la canzone “Tantissimo”. Si tratta di una nuova partecipazione per il direttore d’orchestra che in passato ha vinto il premio come miglior arrangiatore rispettivamente nelle edizioni 1994, 1997, 1998 e 2000.

Beppe Vessicchio: “ci sarò a Sanremo 2022”

E’ ufficiale: Beppe Vessicchio ci sarà al Festival di Sanremo 2022. Il popolare direttore d’orchestra si è ammalato di Coronavirus poco prima dell’inizio della kermesse, ma è riuscito a negativizzarsi giusto in tempo per dirigere Le Vibrazioni. “Sono a casa, positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival” aveva detto il musicista a pochi giorni dall’inizio del Festival.

Non solo, Vessicchio aveva aggiunto: “ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo”. Per fortuna il maestro si è negativizzato poco prima dell’inizio del Festival e potrà regolarmente partecipare per dirigere Le Vibrazioni.

