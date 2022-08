Berardi, furto a casa dei suoceri/ La moglie: “Ladri schifosi, filmati alla Polizia”

I suoceri di Domenico Berardi sono stati vittima di un furto nella loro casa in provincia di Modena. I ladri sono entrati nell’abitazione mentre i proprietari erano lontani. A denunciare quanto accaduto è stata Francesca Fantuzzi, moglie del calciatore, sui social network. La donna ha pubblicato le immagini registrate dalle telecamere, in cui è visibile uno dei malviventi, che sono state prontamente consegnate alle forze dell’ordine.

“Questa è una storia per i nostri amici ladri che sicuramente ci seguite sui social e sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi che siete delle me*de, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla Polizia”, ha scritto. E continua: “Trovo questa cosa schifosa, entrare in casa di qualcuno, come non sapeste che le persone non tengono più nulla in casa, entrate giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Speriamo di non vedervi mai più. E poi ancora che cercate soldi sotto al materasso?”.

Berardi, furto a casa dei suoceri: la denuncia della moglie Francesca Fantuzzi

Il furto a casa dei suoceri di Domenico Berardi ha sconvolto non poco la moglie Francesca Fantuzzi, che si è sfogata sui social network. Dopo che la donna ha pubblicato sulle stories di Instagram le foto della banda di quattro ladri, qualcuno dei suoi followers l’ha avvertita sui rischi a cui potrebbe andare incontro esponendosi in modo così plateale contro i malviventi. “La gente è senza scrupoli, c’è un bimbo piccolo da proteggere”, le ha scritto un fan.

La diretta interessata però non ha apprezzato il monito. “Uno deve avere il coraggio di dire quello che pensa, in un Paese civile queste cose non dovrebbero succedere. Non è con l’omertà che si risolvono i problemi. Io non proteggo mio figlio comportandomi in maniera omertosa, sto denunciando una cosa che non dovrebbe mai succedere. Ma soprattutto non dovrebbe succedere che questi malviventi grazie alla nostra giustizia inefficiente passano bellamente indenni da queste situazioni”, questa la sua risposta.

