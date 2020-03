Bergamo, esplosione in palazzina: un morto/ Choc a Seriate: casa sventrata

Bergamo, esplosione in una palazzina a Seriate: un morto ed almeno due feriti. Tragedia questa mattina, lunedì 16 marzo 2020, in un condominio di via Dante: come riportano i colleghi de L’Eco di Bergamo, la costruzione è stata letteralmente sventrata e ci sono detriti sparsi per diverse decine di metri sulla strada. Come testimoniato da molte persone, il fumo che esce dal tetto della casa è visibile a diversi metri di distanza. Diverse testate confermano che il bilancio è di un morto, ma sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: secondo una primissima ricostruzione delle autorità, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Sul posto i carabinieri ed i Vigili del fuoco, che stanno attendendo in questi minuti una squadra specializzata da Milano per intervenire ed entrare nella palazzina.

BERGAMO, ESPLOSIONE IN PALAZZINA: 1 MORTO E 2 FERITI

L’Eco di Bergamo evidenzia che la strada è stata chiusa dalla Polizia Locale e dai carabinieri, al fine di facilitare l’intervento dei soccorsi. Al momento si parla di due feriti, con una donna che è stata estratta salva dalle macerie: ha una spalla rotta ed è stata accompagnata all’ospedale più vicino per le cure del caso. Per il momento non sono state rese note le generalità della vittima, né delle due persone rimaste ferite. Sui social network è scattato il tam tam post-esplosione e le reazioni sono state pressoché univoche: un boato enorme che ha sconvolto i residenti della zona. Un dramma che si aggiunge all’emergenza coronavirus: la zona del Bergamasco è tra le più colpite dal Covid-19. Attese novità a stretto giro di posta sulla tragedia di Seriate.



