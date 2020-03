BERGAMO JAZZ FESTIVAL/ Concerto in streaming per il Papa Giovanni Paolo XIII

Anche il mondo del jazz si sta mobilitando per Bergamo: Bergamo Jazz, organizzato da Fondazione Teatro Donizetti, e tutti gli altri festival riuniti attorno all’associazione I-Jazz promuovono una iniziativa a favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, mediante la Fondazione Onlus Cesvi.

Giovedì 26 marzo alle ore 17 i canali social di Bergamo Jazz e di altri festival trasmetteranno in streaming un concerto di Maria Pia De Vito, cantante e compositrice, Direttore Artistico di Bergamo Jazz. “Il nostro festival avrebbe dovuto svolgersi la scorsa settimana: stiamo lavorando per recuperarlo nei prossimi mesi ma in questo momento è per noi priorità assoluta sensibilizzare tutti a sostegno dell’ospedale di una città così fortemente colpita dal Coronavirus. Un dramma cui nessuno può rimanere indifferente. In questi giorni stiamo ricevendo da diversi musicisti messaggi video di solidarietà alla città e al festival; da qui l’idea di un piccolo concerto in streaming che ha lo scopo di invitare a dare un segno concreto di vicinanza e partecipazione”, afferma Maria Pia De Vito.

Per Corrado Beldì, Presidente di I-Jazz “Musica e cultura sono attivi sul fronte della solidarietà, senza protagonismi ma con un intento comune di veicolare la capacità organizzativa e creativa a fini benefici. Per questo stiamo coinvolgendo tutti i nostri soci, oltre 60 su tutto il territorio nazionale, per poter pinificare due mesi di eventi in streaming con musicisti e contatti consolidati, da programmare insieme coinvolgendo strettamente la nostra associazione. Bergamo è oggi un simbolo della lotta contro il Covid19: la nostra campagna di sensibilizzazione e invito a donazioni parte quindi da qui e nei prossimi giorni si estenderà ad altre città”.

Bergamo Jazz e “Il jazz italiano per Bergamo” invitano quindi festival, musicisti e tutti gli appassionati di jazz a sostenere la raccolta fondi a favore dell’Ospedale Papa Giovanni XXXIII attivata da Cesvi. La donazione si può effettuare collegandosi al sito: https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo



© RIPRODUZIONE RISERVATA