È una vicenda i cui contorni restano ancora da definire nel dettaglio quella capitata nella notte tra ieri ed oggi – grosso modo attorno alle 3 – a due passi dallo stadio di Bergamo con via Ghirardelli teatro di una violenta rissa tra una decine di ragazzi legata probabilmente a questioni calcistiche e di tifoseria, costata la vita al 26enne Riccardo Claris che – peraltro – secondo le prima ricostruzioni non era neppure direttamente coinvolto nello scontro: sull’accaduto stanno ovviamente indagando gli inquirenti di Bergamo, ma nel frattempo sembra che ci sia stato già il fermo di un giovane 19enne – il Corriere della Sera riporta essere Jacopo De Simone – che avrebbe ammesso da subito le sue responsabilità.

Come dicevamo già prima, quanto accaduto la notte scorsa resta ancora in larga parte da chiarire ma secondo una prima ricostruzione il litigio sarebbe scoppiato inizialmente in un bar in Borgo Santa Caterina tra un gruppo di tifosi dell’Atalanta – del quale faceva parte la vittima Riccardo Claris – e un altro dell’Inter – tra i quali c’era il presunto assassino -: dopo qualche parola al veleno tra i due gruppi, l’attenzione si sarebbe spostata proprio in via Ghirardelli e lì la violenza è esplosa prima con calci e pugni, poi con il coltello spuntato dal nulla con il quale è stata inflitta una singola letale coltellata al 26enne.

Rissa tra tifosi a Bergamo: cos’è successo e chi era la vittima 26enne Riccardo Claris

All’arrivo dei soccorsi sulla scena della rissa a Bergamo non ci sarebbe stato già più nulla da fare per la vittima 26enne, mentre il 19enne si è immediatamente consegnato agli inquirenti dopo il loro arrivo ammettendo le sue responsabilità: secondo quanto riportano diversi media, durante la rissa Jacopo De Simone – che abita nella immediate vicinanze di via Ghirardelli – sarebbe salito nella sua abitazione dove avrebbe recuperato il coltello (poi trovato sulla scena, spezzato a metà tra lama e corpo) poi usato per uccidere Claris; il tutto sottolineando che avrebbe agito solamente per difendere suo fratello finito al centro della violenta rissa.

Partendo da questi elementi, ora gli inquirenti di Bergamo stanno cercando di risalire a tutte le persone coinvolte nella rissa per ricostruirne l’esatta dinamica e capire se ci siano altri probabili o presunti responsabili dell’omicidio; mentre resta anche incerta la posizione di Riccardo Claris nel litigio: secondo lo zio – l’avvocato Luca Salvioni – il 26enne che da poco si era laureato in Economia e commercio e aveva iniziato a lavorare per una società finanziaria milanese, quando è scoppiata la rissa stava dormendo nella sua abitazione, sarebbe stato avvisato dalla sua ragazza e non appena sceso avrebbe ricevuto la coltellata alla schiena.