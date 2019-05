Bergamo risultati elezioni Consiglio Comunale 2019/ Eletti preferenze, lista e seggi

Lo spoglio delle Elezioni Comunali 2019 a Bergamo sta per cominciare e in molti si interrogano sui risultati. Chi sarà il nuovo sindaco? Qualche ipotesi è possibile farla tenendo conto dei risultati delle Europee, seppur – è bene precisarlo – i numeri possono cambiare quando si tratta poi di esprimere la propria preferenza per la propria città. In ogni caso c’è stato un testa a testa tra il Pd e la Lega, questo vorrebbe dunque dire – se ciò valesse anche per le Elezioni Comunali e voto disgiunto a parte – che il sindaco uscente Giorgio Gori e il suo sfidante principale Giacomo Stucchi si ritroverebbero appaiati. A quel punto potrebbero risultare determinanti le rispettive liste a supporto, perché di questo bisogna tener soprattutto conto alle Amministrative rispetto alla consultazione europea. Il Movimento 5 Stelle potrebbe essere dunque ago della bilancia, ma conviene aspettare i primi risultati, attraverso i quali non solo conosceremo il nuovo sindaco di Bergamo, ma comincerà a prendere forma il Consiglio Comunale con i seggi, i suoi eletti, attraverso preferenze e voti di lista.

ELEZIONI COMUNALI 2019: RISULTATI IN DIRETTA

RISULTATI ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE BERGAMO 2019: I CANDIDATI SINDACO

Le prime proiezioni sui risultati delle Elezioni Comunali 2019 a Bergamo sono attese per le 15 di oggi. La sfida tra Giorgio Gori, sostenuto dal centrosinistra, e Giacomo Stucchi, ex presidente del Copasir ed ex parlamentare leghista candidato per il centrodestra, si è giocata soprattutto sul traffico e la mobilità cittadina. Il rischio di andare al ballottaggio è concreto: dipenderà dai voti raccolti, e in tal caso potrebbero pesare le indicazioni di Nicholas Anesa, candidato del Movimento 5 Stelle. La sinistra invece ha deciso di andare per conto proprio con la lista “Bergamo in Comune” e con il segretario Francesco Macario come candidato. A fine aprile l’istituto Ipsos ha realizzato un primo sondaggio ufficiale: Gori era dato al 49,2 per cento, Stucchi al 38,8, mentre Nicholas Arena al 10,3 e Francesco Macario all’1,7 per cento. Passiamo alle liste. Sono cinque quelle a sostegno di Gori (Partito Democratico, Lista Gori, +Europa, Patto per Bergamo e Ambiente Partecipazione Futuro). Il centrodestra si è schierato in blocco con Stucchi (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la civica Bergamo Ideale). Il Movimento 5 Stelle invece si è candidato da solo. Infine, c’è Bergamo in Comune, capitanata dall’ex assessore Francesco Macario, di Rifondazione comunista.

GLI ASPIRANTI CONSIGLIERI E LE ULTIME ELEZIONI

In totale sono 334 i candidati in corsa per il Consiglio Comunale di Bergamo. Tra l’altro è andato in scena il derby per il più “anziano”, ma l’ha spuntata Alessandro Sacristani, più vecchio di qualche mese di Giorgio Zenoni, entrambi classe 11935. Invece Patto per Bergamo-Italia in Comune punta sui più giovani: ci sono ben tre nati nel nuovo millennio. La lista civica vanta il candidato più giovane, Luca Prascina, che a gennaio è diventato maggiorenne. In attesa dei risultati definitivi sulle Elezioni Comunali 2019 a Bergamo, ecco i riferimenti relativi all’affluenza: 67,91 per cento, in calo rispetto al 70,39 della scorsa tornata elettorale. Quella in cui Giorgio Gori finì davanti al sindaco uscente di centrodestra al primo turno e poi vinse al ballottaggio avendo la meglio su Franco Trentorio. Numeri alla mano, al primo turno delle elezioni amministrative del 2014, Gori ottenne il 45,50% contro il 42,18% del sindaco uscente Franco Tentorio. Al ballottaggio venne eletto sindaco di Bergamo, con il 53,5% dei consensi.



