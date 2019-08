Bergamo, tampona 2 giovani in Vespa dopo lite/ Morto 21enne, gravissimo il 18enne

Una violenta lite, ancora senza motivo apparente, poi la follia in quel Azzano San Paolo a Bergamo: un 33enne sale in macchina, tampona i due giovanissimi in scooter e di fatto ne uccide uno mentre l’altro è ricoverato gravissimo all’ospedale “Papa Giovanni XXIII”. In un primo momento tutti gli organi di stampa, su fonti degli investigatori, avevano dato per morti entrambi i ragazzi investiti sulla loro Vespa mentre in realtà, come riporta l’Eco di Bergamo, il più giovane di loro è ferito in maniera gravissima ma è ancora vivo. Al confine con Orio al Serio, le prime ore di questa mattina sono testimoni della strage: Luca Carissimi, 21enne, e Matteo Ferrari, 18enne, sono a bordo del loro scooter quando vengono tamponati “volontariamente” da un 33enne dopo una lite avvenuta in precedenza, pare. Lo schianto è pesantissimo e il 21enne muro sul colpo, mentre Ferrari lotta tra la vita e la morte in queste ore: in un primo momento l’uomo a bordo di una Mini grigia si è allontanato dal luogo dell’incidente, per poi presentarsi più tardi alla polizia come responsabile dell’incidente.

BERGAMO, LITE E TAMPONAMENTO: LA STRAGE AD AZZANO

La lite sarebbe avvenuta per futili motivi, come riporta l’Eco di Bergamo: parrebbero degli apprezzamenti poco graditi ad una ragazza, ma ancora non è dato sapere chi dei tre abbia cominciato e come sia avvenuto il violento litigio. Il giovane alla guida dell’auto dopo i controlli a seguito dell’arresto è risultato positivo all’alcol test: dopo l’arresto ha avuto un malore, rilancia l’Ansa, ed è stato portato al «Papa Giovanni», dove è piantonato. Tutti i tre protagonisti di questa ennesima strage del sabato sera, si trovavano alla discoteca “Setai” di Orio Al Serio, Bergamo: mentre si trovavano sulla strada sono stati tamponati da un’auto guidata dal 33enne di Curno poi reo confesso qualche ora più tardi in Commissariato.

