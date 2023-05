Bergamo, tifoso del Napoli spara in strada per gol/ Identificato da video: denunciato

Un tifoso del Napoli, residente a Bologna, durante la partita dei partenopei contro la Salernitana, ha sparato in strada nel quartiere Malpensata dei colpi di pistola in aria dopo il gol del momentaneo vantaggio realizzato da Mathias Olivera per la festa dello scudetto, che tuttavia sarebbe stata poco dopo rimandata in virtù del pari messo a segno da Boulaye Dia. Il video del momento, che è stato pubblicato sui social network, gli è costato caro.

Video/ Napoli Salernitana (1-1) gol e highlights: Dia risponde ad Olivera (Serie A)

Il diciannovenne, attraverso le immagini diventate virali, è stato infatti identificato e denunciato per avere sparato per le vie della città in presenza di altre persone e per porto ingiustificato di armi. I Carabinieri, come riportato da La Repubblica, questa mattina hanno infatti effettuato una perquisizione nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso che ne indica l’inoffensività. La bravata non è passata insomma inosservata e adesso dovrà vedersela con la giustizia.

NAPOLI CAMPIONE D'ITALIA SE/ Risultati utili: la matematica può arrivare ad Udine

Bergamo, tifoso del Napoli spara in strada per gol: ora è nei guai

La Questura di Bergamo ha comunicato che non ci sono stati danni a cose o persone dopo che il tifoso del Napoli di 19 anni ha sparato dei colpi in strada nel quartiere Malpensata con una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Soltanto tanto spavento, dunque, per i residenti della zona, che non hanno però rinunciato a segnalare l’episodio alle autorità competenti. Il video, pubblicato sui social network e ricondiviso da migliaia di persone, ha fatto il resto affinché il colpevole venisse presto rintracciato. Il ragazzo, che è stato denunciato, è risultato incensurato.

Diretta/ Napoli Salernitana (risultato finale 1-1): Dia rinvia la festa scudetto

La legge prevede che la pistola scacciacani che ha utilizzato possa essere portata al di fuori della propria abitazione “esclusivamente per giustificato motivo”, ovvero per allontanare animali. La violazione di questa norma può essere punita con l’arresto da sei mesi a due anni e con un’ammenda pecuniaria che va da 1.000 ai 10.000 euro, pena che è aumentata fino ad un terzo se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.











© RIPRODUZIONE RISERVATA