Bergamo, uccide la moglie a coltellate/ Colpita di notte nel cortile: killer in fuga

È in fuga il 47enne protagonista dell’orrendo omicidio nella notte in provincia di Bergamo, a Cologno al Serio: l’uomo, italiano, ha ucciso a coltellate la moglie 36enne di origini moldave poco prima dell’alba nel cortile della sorella della donna dove si era rifugiata in questi ultimi giorni assieme ai tre figli. Il motivo era proprio i continui litigi e discussioni ferocia con il 47enne che con ogni probabilità ha deciso così di vendicarsi definitivamente arrivando ad uccidere a coltellate nel pieno della notte. La dinamica dei fatti è ancora tutta da ricostruire, ma secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo – sui primi riscontri degli inquirenti – alle 4 di questa mattina la donna è tornata dal lavoro e il marito l’avrebbe aspettata in cortile della zia dei piccoli figli. Quando lei sventurata ha parcheggiato l’auto e ha aperto il cancello pedonale, lì l’ha aggredita con due fendenti alla schiena risultati fatali.

BERGAMO, 47ENNE IN FUGA DOPO AVER UCCISO LA MOGLIE

L’uomo è poi fuggito e tutt’ora è ricercato dai Carabinieri in tutta la provincia di Bergamo: la sorella della vittima ha chiamato subito in soccorsi dopo le urla strazianti lanciati dalla donna 36enne, ma non è riuscita a fermare l’uomo in fuga. Quando però il 118 è giunto sul posto la povera madre di tre figli era già morta: a pochi metri dall’appartamento dove ancora stavano dormendo i tre piccoli innocenti figli di una mamma morta e di un padre omicida e latitante. Secondo Repubblica, l’uomo è scappato su una Peugeot e tutt’ora i carabinieri lo stanno cercando lanciando avvisi su tutta la provincia con un primo potenziale identikit. Sul luogo del delitto ancora questa mattina sono situati i militari della Compagnia di Treviglio e il nucleo investigativo provinciale di Bergamo per i riscontri e le testimonianze della sorella della vittima e dei vicini che hanno assistito all’orribile delitto passionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA