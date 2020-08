Bergamosex 2020 confermato nonostante Covid/ “Meno ingressi”, ma gli assembramenti…

Il coronavirus non ferma il Bergamosex 2020: è stato confermato il weekend dedicato all’hard. Si terrà il 28, 29 e 30 agosto alla discoteca “Bolgia” di Osio Sopra e con la stessa formula degli anni passati. Il format, dunque, non è stato modificato, nonostante il numero crescente di contagi e le nuove misure del Governo, che ad esempio ha chiuso le discoteche. Tre giorni di spogliarelli e quant’altro a Bergamo per gli amanti dell’eros, con le norme anti-contagio riportate su un piccolo riquadro in basso a destra sulla locandina dell’evento. Corrado Fumagalli, ideatore e conduttore dell’evento, ha però precisato che questa edizione, la 15esima, sarà ridotta. «Non nel numero degli eventi in programma, ma per il pubblico, nel senso che faremo entrare un numero inferiore di persone rispetto agli altri anni», ha dichiarato come riportato da Bergamonews. E assicura che ci saranno le norme anti Covid da rispettare, quelle che ormai conosciamo molto bene. «All’ingresso sarà provata la febbre, quindi se l’avete non venite nemmeno che non entrate», ha aggiunto.

COVID, CONFERMATO BERGAMOSEX 2020: RISCHIO ASSEMBRAMENTI…

Bergamosex 2020 prevede tre giorni di appuntamenti erotici, dalle 15.30 alle 3.30 di notte. La discoteca di Osio Sopra è chiusa da fine febbraio a causa dell’emergenza coronavirus, ma riapre per l’occasione. È stato previsto anche un palco nello spazio esterno, poi una passerella molto simile a quelle delle sfilate di moda. Per il resto tutto sarà come sempre e sempre al costo di 20 euro. «Ecco, per comodità consiglio di arrivare già con il biglietto acquistato on line», ha dichiarato il presentatore, Corrado Fumagalli, come riportato da Bergamonews. Al suo fianco ci sarà la pornostar Malena, all’anagrafe Filomena Mastromarino. Le pornoattrici presenti all’evento hard di Bergamo saranno 50, ma non mancheranno gli spogliarelli maschili, mentre Davide La Greca darà lezioni di bondage. Ma le perplessità sull’evento non mancano, considerando la situazione dal punto di vista epidemiologico. «Come si potranno evitare assembramenti? Certo si svolge all’aperto – per carità – ma la calca di fronte alla pornostar di turno con le orde di allupati di ogni risma?», si chiede il giornalista e conduttore tv Gianluigi Nuzzi su Instagram.



© RIPRODUZIONE RISERVATA