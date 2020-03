Berghuis alla Roma?/ Calciomercato,Karsdorp potrebbe sbloccare l’affare col Feyenoord

Per la prossima sessione del calciomercato estivo, la dirigenza della Roma pare avere intenzione di fare grandi operazioni in Olanda, avendo già puntato alcuni talenti della Eredivisie. Anzi stando alle ultime indiscrezioni di mercato, pare che i giallorossi non solo siano sulle tracce del già noto Ryan Gravenberch dell’Ajax, ma pure la Roma punti a Steven Berghuis, già per la prossima sessione di contrattazione di giugno. Il nome di Berghuis non è dei più noti forse, ma certo si tratterebbe di un rinforzo di grandissima qualità per lo schieramento di Paulo Fonseca e di certo di grande esperienza. Dopo tutto Berghuis, ala d’attacco classe 1991, ha già fatto vedere ottime cose anche in questa stagione dell’Eredivisie con la maglia del Feyenoord, avendo fissato a tabella 38 presenze in campo, con 11 assist viventi e 22 gol.

BERGHUIS ALLA ROMA? KARSDORP E’ LA CHIAVE

Potrebbe dunque essere Berghuis il prossimo obbiettivo della Roma per il calciomercato di giugno e, come abbiamo ben visto prima, il giocatore olandese è nome ben appetibile. Pure va detto che, se è vero che per si tratta solo di un’ipotesi del calciomercato di marzo, pure l’operazione sulla carta non pare affatto complicata. Ricordiamo infatti che Berghuis è in scadenza di contratto nel 2022 ed è punto fermo dello schieramento di Mister Advocaat, ma pure potrebbe rientrare nel scambio tra il club olandese e la Roma per quanto riguarda Karsdorp. Come è noto la società olandese vorrebbe a tutti i costi riscattare il terzino della Roma, arrivato in Olanda solo lo scorso 7 agosto con la formula del prestito e certo i giallorossi potrebbero essere ben disposti nei confronti del Feyenoord, in cambio dell’arrivo dello stesso Berghuis. Staremo a vedere.



