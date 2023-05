Berlino, 2 bambine accoltellate in scuola evangelica/ Una gravissima, arrestato uomo

Due bambine di 7 e 8 anni sono state accoltellate nella scuola evangelica di Neukölln, a Berlino. La Polizia tedesca, come riportato da Tagesspiel, ha immediatamente sgomberato l’istituto e provveduto a transennare la scena del crimine. L’aggressore, un uomo di 39 anni che in base alle prime indiscrezioni non aveva alcuna relazione con le vittime, all’arrivo delle forze dell’ordine si è consegnato spontaneamente ed è stato arrestato. È emerso che avrebbe dei problemi di salute mentale.

Cina e India all'Onu riconoscono le colpe della Russia/ "Responsabilità nella guerra"

Erano le ore 15.00 quando il trentanovenne si è introdotto nel cortile dell’istituto nella Mainzer Straße e ha assalito le due bambine. I compagni che hanno assistito alla scena sono stati numerosi. Tre pastori sono sul posto per prendersi cura di loro e degli insegnanti. Le indagini sono state affidate intanto alla squadra omicidi dell’Ufficio di Polizia Criminale di Stato, che è al lavoro per comprendere la dinamica esatta dei fatti e il movente dell’aggressore. “Sono profondamente preoccupato. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle minori coinvolte nell’attacco”, ha affermato il sindaco del distretto Martin Hikel.

Oligarca ucraino rintanato a Zurigo/ Ricercato da Kiev, si è reinventato prete

Berlino, 2 bambine accoltellate in scuola evangelica: come stanno

Si attende nelle prossime ore il bollettino sulle condizioni di salute delle due bambine di 7 e 8 anni accoltellate nella scuola evangelica di Neukölln, a Berlino, questo pomeriggio. Entrambe sono state trasportate in elicottero in ospedale a causa delle gravi ferite inferte loro dall’aggressore con un’arma da taglio. Una, in particolare, sarebbe in pericolo di vita. Ad accompagnarle sono state due insegnanti, poi sono state raggiunte nel nosocomio dalle rispettive famiglie.

Gli altri bambini presenti nell’istituto secondario pubblico, che è tra i più frequentati della Protestant School Foundation Berlin-Brandenburg e conta circa 900 iscritti, non sono rimasti feriti. Molti di loro, tuttavia, sono stati costretti ad assistere alla drammatica scena e adesso sono sotto choc. Per loro verranno avviati nelle prossime ore dei programmi di sostegno psicologico.

Cane morde figlia, mamma divorzia da marito "Voleva farlo abbattere"/ "È come figlio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA