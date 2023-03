Berlino, anche Alicia e Raquel de La casa di Carta nel cast/ Iniziate le riprese

E’ ufficiale, nello spin off de La Casa di Carta, leggasi “Berlino”, ci saranno anche le attrici Najwa Nimri e Itzar Ituno. Si tratta delle due artiste che nella serie tv Netflix interpretano rispettivamente Alicia e Raquel, fra i personaggi più amati della saga spagnola. Lo show si incentrerà ovviamente su Berlino, personaggio interpretato da Pedro Alonso, e sarà trasmesso poco prima di Natale dal noto colosso dello streaming americano. Ovviamente si tratta di una notizia che non ha fatto altro che aumentare l’hype nei confronti della stesse serie tv, e sono tantissimi i fan che non vedano l’ora di godersi il programma, nello scoprire cosa accadrà.

Berlino viene anticipata così dallo stesso Pedro Pascal, che nella sinossi racconta: “Ci sono solo dieci cose che possono trasformare una giornata terribile in una meravigliosa. Il primo è l’amore. E per la verità, non era questo il caso. La mia terza moglie mi aveva appena lasciato. La seconda è un bottino di oltre dieci milioni di euro. Ma non era nemmeno questo il caso. Stavamo per mettere a punto una rapina molto più grande, quella di oggi è stata facile. Ma se hai una brutta giornata, puoi finire per mettere in ginocchio un uomo miserabile e mirare alla sua testa”.

BERLINO, SERIE TV LA CASA DI CORTA: DI COSA PARLERA’?

La serie tv si incentrerà ovviamente, come anticipato, su una rapina, anche se i dettagli non sono stati resi noti di conseguenza non è ben chiaro dove accadrà e quali saranno i personaggi presenti nel cast e che andranno a comporre molto presumibilmente la banda dello stesso ladro dal nome tedesco. Parlando recentemente con MoviePlayer, Pedro Alonso si era sbottonato, ma non troppo: “Questa è una serie diversa: gli sceneggiatori hanno preso strade imprevedibili”.

“Raccontiamo la “golden age di Berlino” – ha continuato Pedro Pascal – c’è un senso di vertigine. È paradossale. Vediamo come ha trovato il vero se stesso. Cerca in tutti i modi di superare i propri limiti, di toccare il fuoco se vogliamo. Parlo così perché non posso dire niente della trama di Berlino! Tutto ciò che vuole è vivere una vita meravigliosa. A Berlino piace vivere nel rischio, in un costante stato di eccitazione. Questo spin-off ha un tono leggero, ma c’è anche una componente tragica: è una rom com, con un po’ di dramma”. La data d’uscita ufficiale non è stata resa nota ma Berlino sarà disponibile da dicembre: le riprese sono iniziate in questi giorni.

