Berlino, auto su folla: un morto, diversi feriti/ Video: stessa piazza attentato 2016

AUTO SU FOLLA A BERLINO: LE ULTIME NOTIZIE

Paura in Germania per un’auto piombata sulla folla a Berlino, nel cuore della capitale tedesca. L’incidente è avvenuto a Charlottenburg, ma alcuni media localizzano il luogo preciso a Breidscheidplatz, dove si era verificato l’attentato del mercatino di Natale il 19 dicembre 2016 che provocò 12 morti e 59 feriti. Al momento non è chiaro se si tratti di un attentato, del resto le informazioni emerse sono frammentarie. «Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale», ha dichiarato il portavoce della polizia. Non ha voluto però riferirei dettagli dell’accaduto, né ha chiarito il numero delle persone coinvolte.

I media tedeschi, che inizialmente avevano parlato di una decina di feriti, dopo qualche minuto hanno rivisto il bilancio provvisorio parlando di un morto e 30 feriti circa. Un uomo, comunque, è stato fermato, ma il portavoce della polizia, citato dall’Ansa, si è rifiutato di indicarne la nazionalità, né ha fornito l’identità dello stesso. Grande lo choc in Germania per un incidente che ha sconvolto la mattinata berlinese.

AUTO SU FOLLA A BERLINO: STESSA PIAZZA ATTENTATO 2016

Qualche dettaglio lo fornisce la Bild dal luogo dell’incidente. L’autovettura piombata sulla folla sarebbe una utilitaria, una Renault colore argento, il cui conducente è stato appunto arrestato. Diversi agenti di polizia, pesantemente armati, stanno mettendo in sicurezza l’area, mentre i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con 60 addetti. Anche la Bild fa sapere che l’incidente avvenuto questa mattina è all’incrocio tra Rankestraße e Tauentzienstraße, quindi a Breitscheidplatz. il luogo dove nel dicembre 2016 l’assassino Anis Amri ha guidato un camion dirottato contro il mercatino di Natale di Berlino.

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns — Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) June 8, 2022

