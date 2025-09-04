A Berlino una BMW è piombata su un gruppo di bimbi a seguito di un incidente avvenuto poco dopo le ore 13:00 di oggi

Dramma a Berlino, dove si è verificato un incidente d’auto che ha coinvolto diverse persone. Le informazioni disponibili sono ancora scarse, ma si sa che l’episodio è avvenuto attorno alle ore 13:10 di oggi, giovedì 4 settembre 2025, come riportato dal quotidiano tedesco Bild, il principale della Germania. L’incidente è accaduto sulla Seestraße, all’angolo con Dohnagestell: un’auto sarebbe piombata sulla folla, investendo più persone.

La vettura, una BMW di modello non precisato, avrebbe travolto un gruppo di bambini di età compresa fra i 7 e gli 8 anni. L’incidente è avvenuto durante una curva: non si esclude che il conducente viaggiasse ad alta velocità, ma restano aperte anche le ipotesi di un malore, di un guasto tecnico o di una distrazione. Come riferisce BZ, al momento le autorità stanno trattando il caso come incidente stradale; non vi sono quindi sospetti di un attentato o di un gesto volontario.

INCIDENTE A BERLINO, 15 BAMBINI TRAVOLTI: SI E’ RISCHIATA LA STRAGE

In totale sarebbero rimasti coinvolti 15 bambini, di cui tre feriti in maniera lieve e trasportati all’ospedale di Virchow, non distante da Berlino. Ci sarebbe anche una donna ferita gravemente, ricoverata in ospedale in condizioni ancora incerte. Illeso invece l’automobilista alla guida della BMW, immortalato nelle foto mentre si appoggia all’auto ed è interrogato dalla polizia. La vettura presenta il faro sinistro danneggiato, molto probabilmente a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie di polizia, i vigili del fuoco e i soccorritori, date le molte persone coinvolte. Al momento non risultano vittime, ma il bilancio resta da verificare e solo nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro più chiaro.

