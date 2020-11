Berlino, negazionisti in piazza contro misure anti-Covid/ Video scontri: 100 fermi

In migliaia di negazionisti sono scesi oggi in piazza a Berlino per protestare contro le misure anti-Covid adottate dal governo. In particolare è nel quartiere di Mitte e nella zona della Porta di Brandeburgo il punto in cui si sono raccolte tra cinquemila e diecimila persone stando ai dati resi noti dalle forze dell’ordine che stanno cercando di placare i duri scontri che si sono venuti a creare. Un altri migliaio di persone, come riferisce Il Messaggero nell’edizione online, sta sfilando su Marschallbruecke. Il portavoce della polizia locale ha spiegato che molte persone non indossano le mascherine né rispettano le distanze di sicurezza, motivi per i quali gli agenti sono stati chiamati ad intervenire per richiamare il rispetto delle misure contro il Coronavirus. In mancanza del rispetto delle regole, ha proseguito il portavoce, potrebbero esserci anche serie conseguenze. In Germania, Berlino rappresenta uno dei maggiori hotspot del Covid. Quella che sembrava essere inizialmente una manifestazione pacifica, alla fine si è trasformata in uno scontro con gli agenti anche molto acceso con un clima di protesta che si è fatto sempre più violento al punto da portare al lancio di oggetti e petardi.

BERLINO, NEGAZIONISTI IN PIAZZA E SCONTRI

Le misure anti-Covid sulle quali si discute in Germania prevedono tra le altre cose il distanziamento anche nei luoghi pubblici, l’uso di mascherine, la limitazione ai contatti, a eventi sportivi e culturali, nonché la chiusura di negozi, locali e l’interdizione di pernottamenti negli hotel a scopi turistici. Misure non del tutto nuove ai tedeschi che si ritrovano a vivere un semi-lockdown che però non piace affatto ai negazionisti scesi oggi in piazza a Berlino per protestare contro la legge in discussione in Parlamento. Al momento sarebbero oltre 100 i manifestanti fermati mentre gli agenti sono stati costretti ad intervenire con l’uso degli idranti per sciogliere il corteo a causa del mancato rispetto delle regole su mascherine e distanziamento. La portavoce della polizia ha spiegato che le proteste sono ancora in atto e si sta procedendo “lentamente, e non in modo marziale”. Ad essere scesi in piazza anche molti bambini. Ulrike Demmer, portavoce del governo tedesco, nel commentare gli scontri ha spiegato che la libertà di manifestazione di pensiero rappresenta un “alto valore” della loro costituzione, tuttavia occorre anche “rispettare le misure igieniche” contro il Covid.

