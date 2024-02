Berlino verso lo stop parziale al limite di 30 km/h/ “Obbiettivo raggiunto, qualità dell’aria è migliorata”

A Berlino presto potrebbe essere revocato il limite di circolazione a 30 km/h che interessa da alcuni anni 34 strade principali della capitale tedesca. La decisione è stata comunicata nella giornata di venerdì dalla senatrice dell’Ambiente e dei trasporti Manja Schreiner, che ha sottolineando anche gli ottimi traguardi raggiunti grazie agli sforzi del governo nel contesto della lotta al cambiamento climatico.

Complessivamente, tuttavia, in merito alla fine del limite dei 30 km/h sulle strade di Berlino si apriranno a breve le discussioni pubbliche, mentre il testo sarà poi nuovamente discusso dal Senato ed, infine, l’approvazione dovrebbe arrivare non prima di giugno. Secondo la senatrice, inoltre, seppur il limite alla velocità si possa facilmente revocare su diverse delle strade attualmente interessate, dovrà rimanere ancora in vigore in zone in cui la qualità dell’aria non è migliorata. Delle 34 strade di Berline interessate dal limite a 30 km/h, ne rimarranno solamente 7, mentre è in corso una valutazione per capire se sarà necessario tenerlo attivo anche in altre, ma in virtù di esigenze legate alla sicurezza stradale.

Berlino e i risultati climatici grazie al limite a 30 km/h

Il limite di velocità a 30 km/h sulle strade di Berlino è stato introdotto quattro anni fa, momento dal quale la qualità dell’aria è migliorata in modo significativo in tutte le zone circostanti le arterie principali e che prima erano punti nevralgici dell’inquinamento. Inoltre, nel 2022 la Germania è riuscita a revocare anche il limite alla circolazione delle auto diesel all’interno della capitale, segnale questo che fa capire gli importanti risultati climatici raggiunti.

In merito al limite dei 30 km/h a Berlino, il gruppo parlamentare CDU aveva chiesto che venisse revocato indistintamente su tutte e 34 le strade attualmente interessate. L’Associazione per la conservazione dell’ambiente e della natura e questa ipotesi si era detta pienamente contraria, sottolineando che nonostante i livelli di inquinamento si siano ridotti, lo stesso non vale per “il rumore e il numero di incidenti“. Proprio per questa ragione il limite dei 30 km/h a Berlino rimarrà in vigore in alcune strade che saranno definite nel corso delle prossime settimane, sulle quali si trovano ospedali, scuole, asili e strutture di cura.

