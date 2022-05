Berlusconi addormentato in Pisa-Monza: meme social/ Video “Ora si fa montare amaca…”

Il Monza conquista la prima storica promozione in Serie A ed esplode la festa. Così il presidente Silvio Berlusconi si è svegliato dal torpore che lo aveva assalito nella parte finale dei tempi regolamentari. Non è passato inosservato, infatti, alle telecamere in tribuna. Stavolta non solo poiché aveva al suo fianco la compagna Marta Fascina, anche perché non è ormai una novità, ma per il fatto che si fosse un attimo appisolato. Visto l’orario non c’è da sorprendersi, quel che stupisce è il fatto che si sia addormentato nonostante il caos attorno. Un video, in particolare, è diventato virale sui social.

È quello del gol segnato al 90′ dai padroni di casa, con cui si sono guadagnati il tentativo di spuntarla ai supplementari (cosa poi non avvenuta a causa della rimonta del Monza). In campo e sugli spalti è scoppiata la festa dei tifosi del Pisa, quindi le telecamere si sono spostate su Silvio Berlusconi per catturare la reazione del leader di Forza Italia. A questo punto c’è stata la sorpresa: Berlusconi si era addormentato in tribuna.

BERLUSCONI ADDORMENTATO: MEME SUI SOCIAL

Il video è diventato virale sui social e sono partiti subito i meme con Silvio Berlusconi protagonista. «Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna», scrive Selvaggia Lucarelli. I commenti sui social si sono sprecati, alcuni davvero molto divertenti e ironici. «Quando vai in discoteca con i tuoi amici ma è già 00.15», scrive un utente riproponendo l’immagine di Berlusconi addormentato in tribuna a Pisa. «Se si arrivasse ai rigori Berlusconi si farebbe montare un’amaca», ha scritto un altro. «Quando le cene eleganti sembravano finite…», aggiunge un altro utente. «Si è risvegliato al gol del Monza ed è ricomparso anche Galliani. Provatissimi entrambi», gli fa eco un altro. C’è chi si mostra comprensivo con il presidente del Monza: «Rispetto per Silvio Berlusconi addormentato allo stadio, cosa che mi capita almeno una volta a stagione».

Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna. #pisamonza pic.twitter.com/WZs3qA62aX — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 29, 2022













