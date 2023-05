Berlusconi dimesso dal San Raffaele/ Il Cavaliere lascia l’ospedale 45 giorni dopo

Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia, ricoverato da 45 giorni, ha lasciato l’ospedale dove era entrato nel mese di aprile. Accompagnato dalla fidanzata Marta Fascina, il politico si è allontanato dal nosocomio a bordo di un’auto scura, al fianco della compagna. Da parte sua nessuna dichiarazione: a chi lo attendeva fuori dai cancelli, però, ha fatto un saluto con la mano.

Pier Silvio e Silvia Toffanin presto sposi?/ Il "pressing" di Silvio Berlusconi

Berlusconi era stato ricoverato lo scorso 5 aprile per una polmonite legata a una leucemia mielomonocitica cronica. Dopo aver trascorso 45 giorni in ospedale, i primi dei quali in terapia intensiva, è stato spostato in un reparto ordinario. Lo stesso Cavaliere, il 5 e 6 maggio, in occasione delle elezioni amministrative e della Convention di Forza Italia, aveva registrato dei video che avevano fatto pensare alle sue dimissioni imminenti.

Sondaggi politici/ FdI 30%, Pd ok, Lega 8%. Per 64% Berlusconi deve lasciare politica

Berlusconi dimesso: i messaggi di Meloni e Tajani

A far sentire a Silvio Berlusconi la propria vicinanza è stato tutto il mondo della politica e in particolare dello schieramento di governo del centrodestra. In particolare Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono recati presso il San Raffaele di Milano per fare visita al cavaliere, domenica scorsa.

Su Twitter, proprio il premier ha scritto: “Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie”. Un commento anche da parte di Antonio Tajani, che su Twitter ha voluto mandare un messaggio al Cavaliere, suo collaboratore e amico: “Siamo tutti felici del tuo ritorno a casa, bentornato Presidente!”.

Ruby ter, i giudici: "Olgettine andavano indagate"/ "Processo pregiudicato da errore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA