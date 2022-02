Berlusconi e Marta Fascina: “Nessun matrimonio”/ “Tra noi rapporto solido e profondo”

Nessun matrimonio in arrivo per Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la giovanissima fidanzata con la quale di recente si è mostrato sui social e allo stadio U-Power per seguire il suo Monza. Proprio nella giornata di ieri, Libero ha dato la notizia, poi rilanciata con tanto di data da Dagospia: per i due portali, la coppia sarebbe pronta a convolare a nozze. A smentire però le voci ci pensa lo stesso Cavaliere attraverso un breve comunicato ad Adnkronos. “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità” dichiara il leader di Forza Italia.

Una festa per celebrare il loro amore, comunque, ci sarà molto presto. Il Cavaliere continua spiegando che a breve ci saranno dei festeggiamenti in famiglia. Prosegue il politico: “Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Silvio Berlusconi, nessun matrimonio con Marta Fascina

Non ci sarà dunque nessun matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Smentite dunque le indiscrezioni riportate nella giornata di ieri da Libero e poi da Dagospia. Il quotidiano, nel pezzo a firma Salvatore Dama, scriveva: “dalle parti di Arcore sta circolando una voce, che ad alcuni piace e allarma altri: Silvio e Marta avrebbero intenzione di sposarsi, cioè di dare un riconoscimento formale (e simbolico) a un’unione more uxorio che va avanti da più di due anni”.

La conferma, appunto, era arrivata proprio da “Dagospia”. Sul portale d’informazione era stata avanzata anche una data: quella del 21 marzo. Il sito web scriveva: “Non prendete impegni per il prossimo 21 marzo, giorno di inizio della primavera […]. Ad Arcore il profumo delle margherite s’intreccerà con quello dei fiori d’arancio!”. Pare che invece, contrariamente a quanto circolato nella giornata di ieri, i fiori d’arancio non ci saranno. Presto, però, ci sarà comunque spazio per una festa che vada a celebrare l’amore tra Silvio e Marta, di recente inquadrati dalle telecamere dell’U-Power mentre si scambiavano un tenero bacio. Sarà proprio quella il 21 marzo la data? Lo scopriremo presto.

