Berlusconi: “Fallito tentativo di catturare nostri voti”/ “Ora stop al caro bollette”

Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche 2022, Silvio Berlusconi, la cui Forza Italia appartiene alla coalizione che avrà la maggioranza in Parlamento grazie a Fratelli d’Italia e all’apporto della Lega, ha dichiarato: “Dovremo dare vita ad un governo autorevole, capace di coinvolgere le energie migliori del Paese e di instaurare un dialogo proficuo e sereno con l’opposizione, pur nella chiara distinzione dei ruoli”.

Eletti Fratelli d'Italia elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato FDI: Foti, Rampelli e Ruspandini...

Il leader di Forza Italia, in un video messaggio apparso su Youtube, ha ringraziato gli italiani: “Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti gli italiani che hanno ascoltato il mio appello ad andare alle urne, a scegliere il centro-destra, a votare Forza Italia. Il risultato della nostra coalizione premia la coerenza e la credibilità di un’alleanza vera, che sono orgoglioso di avere fondato 28 anni fa e alla quale gli italiani hanno di nuovo affidato la responsabilità di governo del Paese“.

Eletti Forza Italia, Elezioni 2022/ Risultati seggi, nomi Camera Senato: Lotito-Craxi ok

Berlusconi: “Grazie a Salvini. Giorgia Meloni, eccellente risultato”

Nel suo videomessaggio, Silvio Berlusconi ha poi fatto i complimenti a Giorgia Meloni, che ha ottenuto percentuali importantissime a queste elezioni, pari al 26%. Il leader di Forza Italia ha affermato: “Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni per l’eccellente risultato ottenuto e ringrazio Matteo Salvini per il suo impegno come sempre generoso e leale in campagna elettorale”.

“Il centro-destra assume il governo del Paese in un momento molto difficile, per certi versi addirittura drammatico. Gli italiani si aspettano che si dia subito corso agli impegni presi, a cominciare da quello contro il caro-bollette, che va immediatamente affrontato anche con provvedimenti eccezionali per evitare che il costo dell’energia costringa le aziende alla chiusura e getti le famiglie sul lastrico” ha concluso Berlusconi, promettendo dunque da subito misure volte a contrastare il caro bollette.

Andrea Giambruno, chi è compagno Giorgia Meloni?/ Padre della figlia Ginevra

© RIPRODUZIONE RISERVATA