Berlusconi “FI in piazza con Lega e FdI il 19 ottobre”/ Centrodestra unito vs Governo

Silvio Berlusconi e Forza Italia in piazza San Giovanni a Roma insieme a Lega e Fratelli d’Italia: il Cavaliere annuncia la presenza degli azzurri alla manifestazione del Centrodestra contro il Governo in programma il prossimo 19 ottobre 2019. L’ex premier in una lunga nota ha esternato le sue preoccupazioni per le misure adottate dalla maggioranza giallorossa: a suo avviso la nota economica del DEF colpirà negativamente famiglie e imprese, portando l’Italia verso la recessione. La coalizione si riunisce a otto giorni dal primo round di elezioni Regionali – il 27 ottobre si vota in Umbria – e sia Salvini che Meloni hanno le idee ben chiare sul da farsi: sia Lega che FdI hanno avviato una raccolta firme per il presidenzialismo. Ma non solo: il Carroccio presenterà anche una raccolta firme per sfiduciare il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

CENTRODESTRA, BERLUSCONI: “FORZA ITALIA SCENDE IN PIAZZA”

«La politica economica del governo, come emerge dalla Nota economica del Def, desta grande preoccupazione. Colpirà negativamente famiglie e imprese, porterà l’Italia nuovamente nella spirale della recessione. Anche per questa ragione Fi aderirà alla manifestazione contro le politiche del governo convocata per il 19 ottobre prossimo in piazza San Giovanni a Roma», l’annuncio di Silvio Berlusconi nella nota diffusa da Forza Italia, con Antonio Tajani che parla di rivolta fiscale: «Serve una rivolta fiscale contro le scelte scellerate del governo che costringeranno gli italiani a pagare ancora di più. Presenteremo una contromanovra, ci impegneremo per tutelare l’interesse del nostro paese in Italia e in Europa e fare in modo che la manovra economica sia a favore della crescita e la crescita c’è solo se si diminuisce la pressione fiscale. Avvieremo una campagna fortissima contro l’aumento delle tasse», riporta Il Giornale.

