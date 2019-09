Berlusconi indagato per stragi di mafia del ’93/ L’inchiesta della Procura di Firenze

Silvio Berlusconi indagato nel procedimento sulle stragi di mafia del 1993: il leader di Forza Italia nel mirino dell’inchiesta della Procura di Firenze, secondo quanto riporta Repubblica. Come appreso a Palermo, gli avvocati di Marcello Dell’Utri – imputato nel processo d’appello sulla trattativa Stato-mafia – hanno presentato presso la cancelleria della seconda sezione della Corte d’Assise d’appello la certificazione da cui risulta che l’ex premier è indagato dalla Procura fiorentina. La Nazione evidenzia che in tal caso Berlusconi potrà avvalersi della facoltà di non rispondere al processo: il Cavaliere aveva declinato l’invito a presentarsi in Tribunale il prossimo 3 ottobre parlando di impegni istituzionali al Parlamento europeo. Ma, evidenzia il quotidiano, non è da escludere una mossa a sorpresa dei suoi legali.

STRAGI DI MAFIA ’93, INDAGATO SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi è stato citato come teste dalla difesa di Marcello Dell’Utri nell’ambito di questo dibattimento, con i legali dell’ex premier che avevano chiesto di «conoscere la veste giuridica in cui si sarebbe dovuto presentare», evidenzia La Nazione. Dopo essere stati indagati e archiviati, Berlusconi e Dell’Utri – in carcere per scontare una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa – sono nuovamente finiti al centro dell’inchiesta a causa delle intercettazioni dei colloqui del boss Giuseppe Graviano – che citavano l’ex presidente del Milan come complice e mandante delle stragi del 1993, che colpirono Firenze, Roma e Milano. Attesi aggiornamenti e le prime prese di posizione da parte dei diretti interessati, in particolare dallo staff legale di Silvio Berlusconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA