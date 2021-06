Berlusconi: “Serve partito unico centrodestra”/ Il progetto: Lega, FI e FdI insieme

Silvio Berlusconi punta al partito unico di Centrodestra: dopo le voci sulla Federazione, il Cavaliere rilancia. Come riferito da fonti di Forza Italia, c’è una forte spinta dentro gli azzurri verso l’ipotesi di creare un partito unico per la coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e, appunto, FI. Un progetto sul modello del partito laburista inglese o dei Repubblicani francesi, una sfida destinata ad accendere il dibattito all’interno delle forze politiche…

Silvio Berlusconi ha presentato la proposta nel corso della riunione via Zoom del gruppo azzurro al Parlamento europeo. E non è tutto. Secondo le stesse fonti, il Cavaliere ha lanciato un manifesto politico in stile 1994. Un progetto che ricorda da vicino quello della discesa in campo e che è fortemente condiviso dal suo braccio destro Antonio Tajani…

Berlusconi: “Serve partito unico centrodestra”

Silvio Berlusconi è pronto a sentire gli alleati per convincerli dell’opportunità, anche Giorgia Meloni. Le fonti azzurre hanno sottolineato che il Cavaliere è conscio della difficoltà a portare FdI nel progetto, «ma ho il dovere di fare l’appello anche a lei». Come dicevamo, l’ipotesi partito unico era già stata avanzata dall’ex premier in un contatto telefonico con Matteo Salvini, e anche Antonio Tajani ha spiegato: «Stiamo esaminando tutte le proposte, ma il mio sogno è di avere entro le elezioni del 2023 un’unica grande forza del Centrodestra, un grande partito conservatore, liberale, riformista e garantista allargato a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vogliano creare un’alternativa in questo Paese. Noi vogliamo quasi andare oltre la federazione pensando ad un partito unico, ne discuteremo», le dichiarazioni rilasciate due giorni fa a Roma.

