Berlusconi telefona a Chiara Ferragni e Fedez/ “Motivo d’orgoglio per Milano”

Silvio Berlusconi telefona a Chiara Ferragni e Fedez per complimentarsi per l’Ambrogino d’Oro, il massimo riconoscimento concesso dalla città di Milano a chi ha dato lustro al capoluogo lombardo. Chiara Ferragni e Fedez hanno ottenuto l’Ambrogino d’Oro per l’impegno con cui hanno cercato di aiutare non solo la città di Milano, ma anche l’Italia durante l’emergenza Covid. La coppia ha attuato una serie d’iniziative per aiutare le persone in un momento particolarmente difficile e a complimentarsi con loro è stato anche Silvio Berlusconi che ha videochiamato la Ferragni e Fedez pubblicando, poi, uno screenshot del momento sul proprio profilo Instagram. La telefonata di Berlusconi arriva dopo quella del Premier Conte che aveva chiesto alla coppia di sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina.

I COMPLIMENTI DI BERLUSCONI A CHIARA FERRAGNI E FEDEZ

Silvio Berlusconi ha seguito quanto hanno fatto in questi mesi Chiara Ferragni e Fedez e ha scelto di complimentarsi direttamente con loro per l’Ambrogino d’Oro scrivendo un breve messaggio sui social. “Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!“, ha scritto Berlusconi pubblicando uno screenshot della videochiamata con la coppia. Un motivo di riconoscimento per la Ferragni e il marito che, in questi mesi, non si sono mai fermati cercando di aiutare le persone in difficoltà con l’aiuto di tutti. “Tutti possiamo essere utili ma possiamo essere davvero utili solo se siamo tutti. Le persone sono contenitori di idee e le idee sono l’unica cosa che conta. Saranno loro che potranno tirarci fuori dal periodo difficile che stiamo affrontando. Questo premio non è nostro, è delle idee e dei progetti a cui abbiamo/avete partecipato”, ha scritto poi Fedez su Instagram.





© RIPRODUZIONE RISERVATA