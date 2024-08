C’è anche Berna tra i cantanti protagonisti dell’ultima puntata di Battiti Live 2024, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli in prima serata su Canale 5. Il cantante, che si è fatta conoscere dal grande pubblico nel talent show Amici di Maria De Filippi, non ha mai smesso di fare musica ed oggi si sta imponendo come uno dei cantanti più promettenti della musica pop italiana. Dopo il grandissimo successo del singolo “Re Artù”, il cantautore è tornato con un nuovo singolo tormentone. Ma chi è Berna?

Classe 2002, Roberto Tornabene è nato a Mascali, comune italiano della città metropolitana di Catania in Sicilia e sin da bambino si appassiona al mondo della musica. Una passione che lo spinge a mettersi ben presto in gioco partecipando a diversi programmi di successo: a cominciare da Ti lascio una canzone di Antonella Clerici quando è solo un bambino fino al talent The Voice of Italy.

Berna, il cantante di Re Artù: da Sanremo Giovani ad Amici

Durante la sua esperienza a The Voice of Italy, Berna conquista il rapper J-Ax durante le Blind Audition conquistando uno dei posti disponibili per partecipare al programma. Contemporaneamente partecipa al Festival di Castrocaro con il brano “Roby” arrivando in finale. Nel 2021 si presenza a Sanremo Giovani con ” Re Artù” senza però vincere.

Da Sanremo Giovani ad Amici di Maria De Filippi il passo è breve, visto che nel 2022 si presenza ai provini di Amici di Maria De Filippi conquistando una delle maglie della scuola. Durante l’avventura di Amici, Berna si fa apprezzare e conoscere dal grande pubblico televisivo, ma non riesce ad arrivare alla vittoria finale. Passando alla vita privata e sentimentale non conosciamo alcun dettaglio e al momento non è dato sempre nemmeno dove vive e se c’è una fidanzata nella sua vita. on si sa ad esempio dove abiti, quale sia il suo patrimonio e la sua fidanzata. Infine parlando della sua musica, il cantante ha rivelato a spettacolomusicaesport: “mi piace raccontare la mia vita quotidiana oppure ispirarmi a storie che sento da amici o che immagino, o cose di cui magari non riesco a parlare a voce e quindi lo faccio attraverso la musica”.

