Berna (Roberto Tornabene), chi è/ Da Ti lascio una canzone a Castrocaro

Berna, vero norme Roberto Tornabene, dal Festival di Castrocaro approda al programma musicale MCS – Il viaggio della musica su Italia 1. Proprio così, il giovanissimo cantante di Mascali, comune a nord di Catania, dopo la grande soddisfazione di arrivare alla finalissima del Festival di Castrocaro 2019. Il cantante ha partecipato con il brano “Roby”, singolo prodotto da Orange Italy e dMb, distribuzione Believe. A tre anni di distanza da quella magnifica esperienza, Roberto è tra gli ospiti del nuovo programma musicale di Italia 1. In realtà Berna è un volto già noto ai telespettatori o almeno agli amanti di talent musicali. Roberto, infatti, in passato ha partecipato alle Blind Audition di The Voice of Italy 2018 dove si è presentato con il brano “River” di Eminem ed Ed Sheeran convincendo due giudici su 4: Francesco Renga e J-AX.

Non solo, Roberto Tornabene è stato anche uno dei giovani talenti protagonisti di “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici. Anche in questa occasione il suo talento non è passato inosservato visto che è arrivato fino alla finale del 2015.

Chi è Berna, all’anagrafe Roberto Tornabene

Berna è il nome d’arte di Roberto Tornabene, giovanissimo cantante di Mascali, comune a nord di Catania. Nonostante la giovane età vanta già diverse partecipazioni a programmi musicali e talent di successo: da “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici fino a The Voice of Italy dove però non ha superato la fase delle Blind Auditions. Poi la grande occasione al Festival di Castrocaro 2019 dove, con la sua voce, ha conquistato i giurati arrivando fino alla fase finale. La vita di Roberto però non è stata semplice visto che da ragazzino è stato vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di calcio.

Il ragazzo ha subito bullismo senza riuscire a ribellarsi, ma trovando però nella musica una compagna ed alleata. Proprio questa unione con la musica l’ha spinto a cantare e a cercare una rivincita contro tutto e tutti. Crescendo, consapevole del suo talento vocale, inizia il suo percorso mettendosi in gioco in manifestazioni canore, programmi e teatro.

