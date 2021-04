Bernadette: miracolo a Lourdes/ Su Rete 4 il film con Alessandra Martines

Bernadette: miracolo a Lourdes va in onda dalle 21.20 di oggi, 10 aprile, su Rete 4. La pellicola è interpretata da attori di calibro internazionale, tra i quali risultano esservi Alessandra Martines, Michel Aumont, Francis Huster, Katia Miran, Payramale Rufus e Francis Perrin. Il film risale al 2011 ed è il frutto del lavoro cinematografico dell’illustre registra Jean Sagols. La colonna sonora e le musiche autentiche sono del maestro Gérald Salesses che, inoltre, ha composto la trama sonora di note produzioni televisive come la serie tv Sophie & Vivianne e Helen e i suoi amici nonché l’indimenticabile cartone animato Dragonball.

Bernadette: miracolo a Lourdes, la trama del film

La storia di Bernadette: miracolo a Lourdes è ambientata nella città francese di Lourdes, nella seconda metà dell’Ottocento, nello specifico nel 1858. La protagonista, come si evince dal titolo del film, è Bernadette, una ragazza di umili origini molto giovane, di appena quattordici anni che è cresciuta in una famiglia di contadini non abbienti e perciò non ha avuto la possibilità di alfabetizzarsi. Un giorno la ragazza si ritrova nei pressi della grotta di Messabielle, ove compare di fronte a sé la Vergine Maria. Incredula di quanto accaduto,

Bernadette in compagnia della piccola sorella, prosegue dopo l’evento sorprendente verso casa e non ne fa parola con nessuno; la cosa non resta confinata ad un unico evento poiché Maria apparve per diciotto occasioni all’adolescente, e quest’ultima raccontandolo alle persone non fu creduta ma anzi, considerata fuori di senno. Bernadette diventa la voce del messaggio della Vergine e le sue predizioni mettono a repentaglio la tranquillità paesana tanto che le figure istituzionali del posto non le credono e confinano la ragazza in un convento per assicurarle le cure che pensavano necessitasse. Tuttavia, con il trascorrere dei giorni la comunità locale comincia a crederle ed i suoi messaggi si diffondono.

