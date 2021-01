Bernard alla Roma, scambio con Olsen?/ L’agente: “Ne ho parlato con Fonseca”

Bernard alla Roma è l’ultima voce di calciomercato che potrebbe accendere la squadra di Paulo Fonseca. Il calciatore dell’Everton è da tempo nel mirino e potrebbe rientrare in uno scambio col portiere svedese Robin Olsen. L’agente del calciatore brasiliano, Adriano Spadotto, ha parlato ai microfoni de LaRoma24.it, sottolineando: “Ho parlato diverse volte con Paulo Fonseca di Bernard. È possibile lo scambio con Robin Olsen“. Si è poi affrontato il discorso legato a Pepe del Gremio, un altro calciatore brasiliano sul quale era stata a lungo la squadra giallorossa ma che ora sembra a un passo dal Porto: “È una grande occasione per un calciatore che oggi costa 20 milioni di euro, non è stato siglato nessun trasferimento ufficiale”.

Bernard alla Roma, cosa potrebbe dare a Paulo Fonseca?

Sicuramente Bernard Duarte può dare molto alla Roma. Il calciatore brasiliano, ma comunitario perché col passaporto spagnolo, è un classe 1992 che gioca con l’Everton e che può giocare sia come trequartista che come ala sia a destra che a sinistra. Brevilineo rapidissimo è dotato di un fisico leggero che gli permette di saltare l’uomo in rapidità. Cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Mineiro è stato portato in Europa dal solito Shakhtar che ha una grande tradizione con i brasiliani da Douglas Costa a Willian e tanti altri ancora. Dopo 5 anni in Ucraina è passato all’Everton nel 2018. Dal 2012 al 2014 ha vestito 14 volte la maglia del Brasile siglando anche una rete.



