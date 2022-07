Bernard Cribbins è morto/ L’addio alla star di “Doctor Who” di Russell T Davies

Addio a Bernard Cribbins, la star di Doctor Who

Lutto nel mondo del cinema e delle serie tv per la morte di Bernard Cribbins. L’attore, celebre per aver recitato in Doctor Who al fianco di David Tennant e Catherine Tate, è venuto a mancare a 93 anni. La conferma della scomparsa dell’attore è arrivata dall’agente che, dopo le prime indiscrezioni, ha confermato tutto a Variety. Bernards Cribbins aveva raggiunto una grande popolarità grazie alla serie Doctor Who ma il suo debutto risale alla versione di David Copperfield del 1956.

L’attore, nel Regno Unito, è stato un talentuoso attore di televisione e teatro molto apprezzato da pubblico e critica, ma è con Doctor who che la sua popolarità è esplosa. Nella saga di Doctor Who ha interpretato l’agente di polizia Tom Campbell nel film televisivo Daleks’ Invasion Earth 2150 AD e Wilfred Mott, nonno di Donna Noble (Catherine Tate), negli episodi con David Tennant.

L’addio a Bernard Cribbins dello showrunner Russell T Davies

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di fan, colleghi e amici per la morte di Bernard Cribbins tra cui spicca il ricordo di Russell T Davies, showrunner di Doctor Who che, su Instagram, gli ha dedicato un lungo post descrivendo chi era Bernard. “Ho amato quest’uomo. ​​Conosceva tutti! Parlava dei Beatles e di David Niven, e di come una volta si fosse seduto sulle scale a una festa imitando i richiami degli uccelli con TH White”, ha scritto.

“Amava essere in Doctor Who. Diceva: ‘I bambini mi chiamano nonno per strada!’. Il suo primo giorno è stato sul set con Kylie Minogue, ma tutti gli occhi, anche quelli di Kylie, erano puntati su Bernard. Si era presentato con una valigia piena di oggetti di scena, per ogni evenienza, incluso un pollo di gomma” ha concluso.

