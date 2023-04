Bernard e David Guetta, fratelli di Nathalie/ “La domenica insieme a casa di papà”

Nathalie Guetta: i fratelli Bernard e David

Nathalie Guetta, l’indimenticabile Natalina della fiction “Don Matteo”, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 18 aprile, di Oggi è un altro giorno. Figlia di Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica e marocchina, e Francine Bourla, gallerista di arte tribale. L’attrice ha due fratelli, molto noti: il fratello maggiore è il giornalista e politico Bernard Guetta, il fratello minore (da parte paterna) è il dj e produttore David Guetta.

Intervistata dal settimanale Vanity Fair, Nathalie Guetta ha parlato del rapporto con il fratello David: “Siamo entrambi figli di genitori separati. Mio padre ha lasciato mia madre e sposato la sua. La domenica, passavamo la giornata insieme, a casa di papà. E io, che ho dieci anni in più, me lo spupazzavo. Lo portavo al parco. Ho fatto un poco da zia. Fino ai miei 23-25 anni, siamo stati molto legati. Poi lui ha preso il volo e oggi, crescendo, ci stiamo ritrovando. Sono i cicli della vita”.

Bernard e David Guetta: le carriera

Bernard Guetta, fratello maggiore di Nathalie, è nato nel 1951. Giornalista francese esperto di politica internazionale, ha lavorato per molti anni per il quotidiano francese Le Monde. È stato corrispondente a Varsavia e Danzica. L’ultimo suo libro pubblicato in Italia è “I sovranisti. Dall’Austria all’Ungheria, dalla Polonia all’Italia, nuovi nazionalismi al potere in Europa”. David Guetta ha iniziato la carriera di dj nella metà degli anni ottanta come DJ. Il successo arriva nel 2009 con la produzione del singolo “I Gotta Feeling” per i Black Eyed Peas e con la pubblicazione del suo quarto album, “One Love”. Dal 1992 al 2014 è stato sposato con Cathy Lobe, dalla quale ha avuto due figli.

