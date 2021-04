Bernard Madoff è morto in carcere/ Organizzò la più grande truffa della storia

Regista del più grande schema Ponzi della storia, Bernard Madoff è morto oggi, mercoledì 14 aprile 2021. La notizia è stata rilanciata dall’Associated Press: in carcere da anni dopo la condanna a 150 anni di carcere, il finanziere si è spento al Federal Medical Center di Butner, Carolina del Nord, per cause naturali.

VACCINI ASTRAZENECA-JOHNSON & JOHNSON: STOP DAL 2022/ Von der Leyen: "Ok quelli mRna"

Bernard Madoff è considerato il più grande truffatore della storia: il finanziere iniziò la sua attività privata nel 1995, assicurando tassi di interesse alti e sicuri. Cifre che pagava grazie al denaro fresco percepito da altri nuovi clienti, un circolo vizioso che lo ha fatto arricchire incredibilmente: il patrimonio economico è stato stimato in 171 miliardi di dollari, ben superiore ai 65 miliardi dell’ammontare delle somme truffate.

Piano pandemico, Zambon vs Oms/ "Accordo per insabbiare tutto e proteggere governo"

BERNARD MADOFF É MORTO, AVEVA 82 ANNI

Bernard Madoff avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 29 aprile e, come dicevamo, stava scontando una pena di 150 anni di prigione. Il finanziere era in cura per una malattia renale terminale e il suo avvocato, senza successo, aveva chiesto la scarcerazione per motivi di salute. Madoff si dichiarò colpevole di truffa nel 2009: un piano che prese vita già nei primi anni Settanta, secondo le autorità, arrivando a raggirare 37 mila persone in 136 Paesi. Numerosi i vip finiti nella rete del finanziere: da Steven Spielberg a Kevin Bacon, passando per Fred Wilpon e e Elie Weisel, fino a Burt Ross, che ha perso 5 milioni di dollari. Bernard Madoff ha sempre respinto le accuse degli inquirenti, affermando che tutto è iniziato negli anni Novanta, con la recessione e la guerra del Golfo: «Ho pensato che sarebbe stato solo un commercio a breve termine, che avrei recuperato con il mercato tornato ricettivo. Ma non sono mai riuscito a riprendermi», confidò nel 2013 a Cnbc.

LEGGI ANCHE:

Chip sottopelle e filtro 'pulisci sangue'/ Darpa al lavoro su tecnologia anti-covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA