Bernardeschi al Milan?/ Calciomercato: lontano il rinnovo con la Juve e il Diavolo…

In vista della prossima finestra di calciomercato estivo, ecco che sta prendendo ben piede l’ipotesi di mercato che vedrebbe Federico Bernaredeschi al Milan nella prossima finestra utile. L’idea non è nuova: già a gennaio si era parlato a lungo di un possibile scambio tra lo juventino e Lucas Paquetà. Allora non si era fatto nulla, ma non è fuori luogo pensare comunque all’approdo dell’esterno destro allo spogliatoio di Pioli la prossima estate. A rilanciare l’ipotesi di calciomercato è stata questa mattina La Gazzetta dello sport, per la quale non è impensabile vedere Bernardeschi pronto a rilanciarsi, dopo una stagione deludente, sotto altri colori.

BERNADESCHI AL MILAN? RINNOVO LONTANO CON LA JUVE

Certo a questo punto della stagione, il possibile approdo di Bernardeschi al Milan è poco più di una voce del mercato di marzo, ma pure vi sono considerazioni che possiamo fare già adesso. Abbiamo già riferito prima del corteggiamento dei rossoneri occorso a gennaio e nonostante i tanti problemi che sta affrontando la dirigenza del diavolo, non ci pare probabile che la cotta di gennaio per Bernardeschi sia già passata. Pur, come la rosea ci ricorda, lo stesso Bernardeschi è in scadenza di contratto al 2022 con la Juventus e viste le prestazioni messe in campo finora in stagione, ci appare improbabile che la dirigenza bianconera voglia proporgli un rinnovo di contratto, salvo imprevedibili sviluppi. Lo stesso giocatore in ogni caso con Sarri non sta trovando spazio e l’ipotesi che possa rimettersi in gioco in un’altra realtà potrebbe farsi allettante. Staremo a vedere.



