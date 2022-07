Bernardeschi al Toronto/ Calciomercato news, l’ex Juve insieme con Criscito e Insigne

Calciomercato news, attesa per l’annuncio di Bernardeschi al Toronto FC

In questa sessione di calciomercato sono davvero tanti i calciatori che stanno vivendo un’estate con lo status di svincolato ma c’è chi sta per trovare una nuova squadra vista l’attesa per l’imminente annuncio di Federico Bernardeschi al Toronto FC. Terminato il suo contratto con la Juventus, che ha deciso di non puntare più su di lui, Bernardeschi è rimasto libero di firmare a parametro zero con una società di sua scelta dal primo di luglio.

Proposto a Milan ed Inter, che tuttavia hanno preferito concentrare i propri sforzi su altri obiettivi, il ventottenne, accostato pure al Monza, sembrava essere finito nel mirino del Napoli che non ha comunque mai avuto intenzione di pareggiare l’offerta dei canadesi. L’ex Fiorentina ha scelto di trasferirsi in Canada dove guadagnerà 5 milioni di euro al termine di un’operazione completata con l’ausilio dell’agente Andrea D’Amico e cominciata poco meno di una decina di giorni fa.

Calciomercato news, Bernardeschi al Toronto FC ritrova Insigne e Criscito

L’approdo di Federico Bernardeschi al Toronto FC in questa finestra di calciomercato estivo dovrebbe essere reso ufficiale nelle prossime ore. In rossogrigio Bernardeschi ritroverà due italiani come Lorenzo Insigne, con cui ha vinto l’Europeo 2020, ed anche Domenico Criscito. Da capire se e quando il classe 1994 potrà essere a disposizione ed essere impiegato dalla società canadese che domenica affronterà il Montreal in trasferta.

