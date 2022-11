Bernardini De Pace “Covid al GF Vip? Li avrei mandati a casa”/ “Il mio preferito è…”

Covid al Grande Fratello Vip 2022: il parere di Annamaria Bernardini De Pace

Annamaria Bernardini De Pace, uno dei più noti avvocati matrimonialisti in Italia, ha rilasciato una lunga intervista a Casa Pipol, in cui ha affrontato numerose tematiche. Dal caso Memo Remigi e la molestia in tv all’espulsione di Enrico Montesano da Ballando con le stelle, sino all’attuale edizione dal Grande Fratello Vip 2022. Nel corso dell’intervista, in particolare, le viene chiesto un parere circa il focolaio Covid esploso proprio dentro la Casa di Cinecittà, che ha costretto ben 6 concorrenti risultati positivi alla quarantena.

Il giudizio dell’avvocato è schietto: “Io li avrei mandati tutti nelle loro case, coperti da palombari. Assurdo fare questa cosa che andrà avanti all’infinito, mi sembra uno spreco di persone e costi“. Effettivamente il Covid è penetrato tra le mura di Cinecittà e non ha dato scampo ai concorrenti: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Luca Onestini sono stati i primi 4 concorrenti ad essere stati contagiati. A seguire Wilma Goich e Alberto De Pisis. Fortunatamente, Patrizia e Wilma si sono negativizzate e così torneranno presto in gioco.

Spazio poi ad alcune riflessioni sul Grande Fratello Vip 2022 e su come questo reality, probabilmente il più popolare nella storia della televisione, sia evoluto nel corso degli anni. Annamaria Bernardini De Pace esprime il suo pensiero a riguardo: “Il Grande Fratello secondo me era molto bello quando era davvero un esperimento sociale. Oggi vanno tutti con un programma preciso“. E, a seguire, si sbilancia sui concorrenti: “Il mio preferito è Luca Salatino, che è di una semplicità. Chi mi piace meno è l’aggressività di Wilma Goich, non me la immaginavo“.

Infine, quasi a chiusura di intervista, c’è spazio anche per una stoccata a Francesco Totti e Ilary Blasi. Il noto avvocato matrimonialista era stato inizialmente scelto dall’ex Capitano della Roma, e sarebbe dovuto diventare per lui un punto di riferimento nel processo della separazione dalla ex moglie. Alla fine, però, l’accordo è saltato. Alla domanda su chi tra i due manderebbe nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, la Bernardini De Pace risponde: “Li manderei tutti e due insieme!“.











